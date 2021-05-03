Cilt, Yağ, Kas ve Kemik Arasında Denge Olmalı!

Genç ve estetik görünüm için bir yüzde tüm dokular arasında bir denge olması gerekiyor. Yüzü oluşturan dokular arasında cilt, yağ dokuları, kas ve kemik yer alır. Tüm bu dokular yüzün hacim, şekil, konum, yoğunluk açılarından dengeli olmasını sağlar. Yaş almaya bağlı olarak yüz dokusunda kayıplar ve değişiklikler yaşanır.

Özellikle 30’lu yaşlardan itibaren orta yüz bölgesinde deformasyonlar oluşmaya başlayabilir. Zamanla yüzdeki bağ dokular ve kas zayıflar, yüzü desteklemez hale gelir. Göz kapakları düşer, göz kenarları aşağıya doğru iner. Yüzde nazolabial kıvrımlar derinleşir.

Trinity lift uygulamasıyla yüzde kompleks iyileşme sağlanabilir

Trinity lift, özellikle genç ve orta yaşlı hastalarda kişiye özel uygulanarak cilt gençleştirmede daha etkili sonuçlar alınmasına sebep olan bir uygulamadır. Saçlı deri, ağız içi ve göz altından kesi ile yapılan klasik yöntemlerin aksine, Trinity lift uygulaması ile tek bir noktadan girilerek iz oluşumu engellenir.

Prosedür; özellikle orta yüz bölgesindeki fazla yağı gidermek, kasları sıkılaştırmak, cildi yeniden sararak yüz derisi, gıdı ve gevşek boyun derisi sarkıklığını düzeltilmek için uygulanır. Genel olarak 40 yaş üzeri kadın ve erkekler için çok daha uygun bir operasyondur.

Sedasyon ya da genel anestezi uygulanarak uygulanan prosedür ortalama 2 saat sürer. Ayaktan tedavi prosedürü olarak, hasta genellikle aynı gün taburcu edilir. Ortalama 10 gün içinde tamamen iyileşme sağlanarak sonuçlar görünür hale gelir. Operasyonun sonuçları 5 ila 10 yıl arasında devam eder.