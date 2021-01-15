Cilt Tonunuza En Uygun Saç Rengi Hangisi?

Cilt tonunuz ne olursa olsun, çoğu saç rengi uzmanı mevcut renginizden en fazla iki ton açık ya da koyu olanları seçmenizi öneriyor. Cilt renginizi ortaya çıkarmak için yavaş yavaş koyulaşabilir ya da daha açık renkleri tercih edebilirsiniz. Ancak bir anda renk değişimi sizi istemediğiniz bir görünüme ulaştırabilir. Cilt tonunuza doğru görünümü elde edebilmek için bu kuralı uygulamanızı tavsiye ederiz.

Açık tenliler daha açık tonları seçmeli

Açık renkler maalesef herkeste harika görünmüyor. Eğer açık bir cilt tonunuz varsa şanslısınız demektir. Platin sarısı gibi çok açık renkler bile sizi mükemmel bir görünüme ulaştıracaktır. Açık ten, daha açık bir saç rengiyle zenginleştirilebilir. Mutlaka bu tonları denemenizi öneririz.

Kumral tenlilerin bir sürü alternatifi var

Kumral tenliyseniz, diğerlerine göre çok daha fazla seçeneğiniz var. Koyu sarı veya açık kahve tonlarını tercih edebilirsiniz ya da bakırımsı bir saç rengi de teninizi ortaya çıkarmanızı sağlayabilir. Bunun yanında balyaj, ombre gibi farklı tarzlar da sizin için iyi bir fikir olabilir.

Esmer tenliler için koyu renkler mükemmel bir seçim

Zaten ten renginiz yeterince koyu ve daha koyu bir saçın sizi ciddi göstermesinden hoşlanmıyor musunuz? Öyleyse kahve renk paletinden birini denemelisiniz. Ayrıca kumral, kestane veya tarçın rengi de görünümünüzü bir üst seviyeye taşıyabilir. Daha etkileyici bir görünüm için saçınızın aralarına bir iki ton açık gölgeler atabilirsiniz.

Daha koyu tenliler koyu kahverengilerle cazibenizi artırın

Teniniz daha koyuysa uzmanlara göre saçınız ve cilt tonunuz arasında kontrast oluşturmalısınız. Çok açık renkler de teninizle uyum sağlamaz. Bu yüzden teninizi ön plana çıkarmanın en güzel yolu çikolata kahve gibi sıcak tonları seçmektir. Bu renkler, cildinizin parlamasında ve aynı zamanda saçınızın muhteşem görünmesinde etkili bir rol oynar.