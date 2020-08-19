Cilt Soyulması Kalıcı Lekeye Sebep Olabilir

Bronzluk, aslında bir sağlık göstergesi değil, cildin yanmamak için geliştirdiği bir savunma mekanizması. Zira yanmak, cildin hasar görmesi anlamına geliyor. Oysa, yaz aylarında bronz bir tene sahip olmak için güneşleniyoruz ya da gün içerisinde güneş ışınlarının altında saatlerce kalabiliyoruz dolayısıyla önlem almadan hareket etmek güneş yanığının kaçınılmaz bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Güneş yanıklarına bağlı olarak da vücudumuzda ağrı, yanma, kızarıklık ardından da soyulmalar meydana geliyor. Soyulmalar ciltte uzun dönemde kalıcı lekeler bırakabildiği gibi göz ve deride erken yaşlanma bulgularına neden olmaktadır.

Güneş yanıkları cilt kanserine zemin hazırlayabilir

Hemen hemen herkesin bildiği cilt kanseri güneşin zararlı ışınlarına uzun süreli olarak maruz kalmak ile ortaya çıkabilmektedir. Buna rağmen güneşten korunma, zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Kişiler, mutlaka güneşten korunma konusunda çok dikkat etmeli ve önlem almalılar.

Bazı kozmetik ürünlere ve ilaçlara dikkat!

Kozmetik amaçla kullanılan bazı kremler ve bazı sistematik ilaçlar güneş emilimini arttırarak yanık riskini arttırabilir. Örneğin sivilce tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar önerilirken mutlaka güneş ışınlarından korunmaları gerektiği özellikle belirtilir. Bu yüzden herhangi bir ilacı almadan önce mutlaka hekiminize danışmalısınız.

Risk grubunda mısınız?

Açık tenliler ve çocuklar güneş ışınlarından çok daha fazla etkilenirler. Bu kişilerde güneş ışını hasarı daha hızlı olur. Bu yüzden güneş ışını hasarına çocukluktan itibaren fazla maruz kalmak ve güneş yanığı geçirmek, ileriki yaşlarda cilt kanseri riskini birkaç kez arttırır.

Kullandığınız koruyucular önemli

Akneli ciltler için su bazlı ürünler, lekeye yatkın ciltler için ise özel leke karşıtı güneş koruyucular seçilmelidir. Çocuklarda organik mineral filtre içeren güneş koruyucu kremler ve en önemlisi koruyucu kıyafetlerin kullanılması gerekmektedir.