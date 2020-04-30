Cilt Sıkılaştırıcı Avokado Maskesi
"Avokado, E vitamini açısından çok zengin bir besindir. Bu özelliği ile de cilde büyük fayda sağlar. K ve C vitaminleri ile aknelerle savaşırken aynı zamanda cilt sıkılaştırıcı bir etkiye de sahiptir. Gelin avokado ile kolay bir cilt sıkılaştırıcı maske yapalım."
Cilt sıkılaştırıcı avokado maskesi
Malzemeler:
Yarım avokado
1 yumurtanın beyazı
1 çay kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Avokadoyu ve yumurta beyazını püre haline gelene kadar iyice karıştırın. Limon suyunu da ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.
Karışımı temiz cildinize sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Maske kuruduktan sonra su ile güzelce durulayın ve cildinizi kurutun. En etkili sonuç için maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.