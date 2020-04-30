Cilt sıkılaştırıcı avokado maskesi

Malzemeler:

Yarım avokado

1 yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Avokadoyu ve yumurta beyazını püre haline gelene kadar iyice karıştırın. Limon suyunu da ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımı temiz cildinize sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Maske kuruduktan sonra su ile güzelce durulayın ve cildinizi kurutun. En etkili sonuç için maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.