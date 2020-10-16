Cilt Lekelerine Karşı Etkili Tedavi: Dermapen

Her ne kadar bu yaz çoğumuz tatil yapamamış olsak da, güneşle direkt temasımız oldu. Özellikle koyu tenli iseniz ya da koyu tenli genleriniz varsa lekelenme riskiniz artıyor. Sarışın bir Amerikalı'nın da leke sorunu var, yakın atalarında esmerlik varsa bu risk artıyor.



Türk insanlarının çoğu buğday ya da koyu tenlidir, açık tenlilerin de yakın büyüklerinde esmerlik yaygındır. Leke sorunu hemen her kadının hayatında bir kez bile olsa karşılaştığı bir sorun. Kadınlarda hormonal etkilerden dolayı daha çok rastlanılan bir durum olmasına karşın erkeklerde de görülür.

Dermapen nasıl uygulanır?



Yaz sonu kliniklere leke sorunundan dolayı başvuran hasta sayısı artıyor. Dermapen ve beraberindeki ışıltı kokteyli ya da prp uygulamaları etkili sonuçlar doğuruyor. Kişinin vücudunda toksik yükü ne kadar azsa, ne kadar sağlıklı bir bireyse alacağı sonuçlar da bir o kadar başarılı olacaktır.



Dermapen ve ışıltı kokteyli kombinasyonu, ciltte sıkılaşma, nemlenmede artış, lekelerin açılması, elastikiyeti artması gibi etkiler sağlar. 3-6 seansa kadar planlanabilir, lokal anestezik krem uygulaması yeterlidir.



Özellikle leke tedavisi çok komplike olmakla birlikte, kişilerin bu konuda sabırlı olması gerekir. İnsanlar genelde şok çözümler arıyor ve daha sonra lekeler tekrar ortaya çıkıyor. Onun yerine lekelerin yok olmasına odaklanmaktansa, daha sağlıklı bir cilde sahip olmayı hedeflemek daha akıllıca bir yaklaşım olacaktır.