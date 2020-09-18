Cilt Kararmalarına Çözüm: Beyazlatıcı Pirinç Unu Maskesi
"Ciltteki lekeler, kararmalar için evde hazırlaybileceğiniz oldukça kolay bir tarifimiz var; pirinç unu maskesi!"
CİLT BEYAZLATICI PİRİNÇ UNU MASKESİ
Malzemeler:
- 1 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
- 1 bardak süt
- 5 damla limon suyu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri karıştırın. Kremsi bir kıvam elde ettikten sonra ılık su ile nemlendirilmiş cildinize uygulayın.
15 dakika bekledikten sonra iyice durulayın.
Bu maskeyi haftada 2 kere yaparak cilt lekelerinden kurtulabilir ve cilt renginizi beyazlatabilirsiniz.