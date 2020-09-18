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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Cilt Kararmalarına Çözüm: Beyazlatıcı Pirinç Unu Maskesi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Cilt Kararmalarına Çözüm: Beyazlatıcı Pirinç Unu Maskesi

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Cilt Kararmalarına Çözüm: Beyazlatıcı Pirinç Unu Maskesi
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"Ciltteki lekeler, kararmalar için evde hazırlaybileceğiniz oldukça kolay bir tarifimiz var; pirinç unu maskesi!"

CİLT BEYAZLATICI PİRİNÇ UNU MASKESİ

Malzemeler:

- 1 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

- 1 bardak süt

- 5 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın. Kremsi bir kıvam elde ettikten sonra ılık su ile nemlendirilmiş cildinize uygulayın.

15 dakika bekledikten sonra iyice durulayın.

Bu maskeyi haftada 2 kere yaparak cilt lekelerinden kurtulabilir ve cilt renginizi beyazlatabilirsiniz.

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