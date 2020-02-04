Cilt Kanseri Tanısı Nasıl Konur? Cilt Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Cilt üzerinde oluşan kitle ve çukurluklar cilt kanserine işaret edebilir. Çok iyi takip etmek gerekir. Leke sandığınız şey, kanser olabilir. Bu tür oluşumlar, 2-4 haftada iyileşmiyor, kanama ya da ağrı yapıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun. Güneşin zararlı ışınları nedeniyle oluşan lekelenmeler, ilerleyen aşamalarda cilt kanserine neden olabilir, bunu göz ardı etmeyin.

Doğru tanı, yol haritasını belirler

Gerekli tedaviye başlanmadan önce şüphe uyandıran dokuya biyopsi yapılması ve çıkarılan cilt dokusunun patolojik değerlendirmesinin yapılması gerekir. Tümörün hudutları, dokunun yerleştiği bölge ve çıkarılacak dokunun yapısına göre hangi çeşit cerrahi yöntemin uygulanacağı belirlenir. Tümörün çıkarılmasından sonra meydana gelen cilt boşluğu, estetik teknikleriyle kapatılabilir ve sağlıklı bir cilt estetiği sağlanabilir’.

Güneşin zararlı ışınları cilt kanserinde büyük etken

Öncelikle saçlı deri, yüz, dudaklar, kulaklar, boyun, göğüs, kollar ve eller ve kadınlarda bacaklar dâhil olmak üzere cildin güneşe maruz kalan bölgeleri, cilt kanseri için potansiyeldir. El ayası, el ve ayak tırnaklarının altı ve genital bölge gibi gün ışığını nadiren gören alanlarda da oluşabilir. Bu tür lekelere geçit vermemek için güneşin zararlı ışınlarından korunmak çok önemli! Özellikle ultraviyole A ve B içerikli olan, yüksek koruma faktörüne sahip kremler kullanmak gerek.

Cilt kanserinin belirtileri nelerdir?

Beyaz ve pembe renkli küçük bir kitle şeklinde,

Yüzeyi düzgün, parlak veya çukur şeklinde,

Kuru, pullu, kırmızı bir nokta şeklinde,

Kabuklu, kırmızı, yumru şeklinde,

Kabuklu yan yana küçük kitleler şeklinde,

Bir yara izine benzeyen beyaz bir yama şeklinde olabilirler.

Kuru ve pullu kabartılar varsa, dikkat!

Gelişimi diğer kanser türlerine göre daha yavaş olan bu kanser türü, cilt geneline yayılmaz ve hayati tehlikesi yoktur. Cilt üzerinde soluk kırmızı renkte, kuru ve pullu kabartılar olarak kendini gösterir. Çoğunlukla cildin güneşe maruz kaldığı bölgelerde görülür ve büyümeye başlar. Zamanla ülserleşebilir ve tamamen iyileşmeleri mümkün olmayabilir.

50 yaş üzeri dikkat!

Skuamöz hücreli cilt kanseri, kendini cilt üzerindeki sertleşmiş, kırmızı ve kolay kanayan lekelerle belli eder. Lekeler kuru olabilir ve ülserleşebilir. Çoğunlukla 50 yaş üzerindekilerde görülür. Tedavi edilemezse ölümle sonuçlanabilir.

Cilt yüzeyinde oluşan lekeyi sorgulayın!

Melonom, diğer cilt kanseri türlerine oranla nadir olarak görülür. Erken teşhisle tam tedavi edilebilir. Cilt yüzeyinde yeni bir leke veya mevcut bir lekenin şeklinin, renginin ve büyüklüğünün değişmesi olarak kendini gösterir. Renkli gözlü ve açık tenli insanlarda görülme oranı daha yüksektir.