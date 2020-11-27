Cilt Bakımı Ürünleri Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir ürünü almak için sadece iyi görünmesi ve güzel kokuyor olması ne yazık ki yeterli değil. Bunun yerine cildinizin hangi yönlerini iyileştirmek istediğinizi ve sorunlarınızın farkında olmanız gerekir. Bu şekilde ihtiyaçlarınıza uygun doğru ürünleri bulabilirsiniz. İşte cildinizi tanımanız ve neyin iyi gelebileceğine karar vermenizde size yardımcı olabilecek bazı ipuçları…



Yağlı ciltler için doğru temizleyici

Yağlı ciltler için dermatologlar, glikolik veya salisilik asit içeren temizleyiciler önerir. Salisilik asit lipofiliktir, yani yağı sever, bu nedenle gözeneklere girerek yağ folikülüne girer ve yağı emer. Ancak tonikler herkes için gerekli değildir.

Sivilceye yatkın olanlar, glikolik asit içerikli bir tonik kullanarak fazladan bir temizlik adımında kendilerini daha iyi hissedebilirler. Ayrıca sebumun gözeneklerden emilmesine yardımcı olmak için, haftada bir kez kaolin veya bentonitten yapılmış bir kil maskesi kullanılması önerilir.



Bunun yanında bilinenin aksine, doğal yağlar, yağlı ciltler için etkili olabilir. Bu nedenle, argan yağı gibi komedojenik olmayan bir ürün kullanmak cildinizi nemli tutarken gözenekleri de temizleyebilir.

Kuru ciltler için doğru temizleyici



Kuru veya ekstra hassas bir cildiniz varsa, temizliğine çok dikkat etmelisiniz. Temizlik, yaşlanma karşıtı güzellik rutinlerinizin en önemli adımlarından biridir. Ciltte kalan kirlilik ve makyaj gibi unsurlar toksik olabilir ve bu da yaşlanmayı hızlandırır.

Amaç, kiri ve makyajı temizlemek, ancak cildin doğan yağını kaybetmemesini sağlamaktır. Bunun için, gliserin veya uçucu yağlardan oluşan nemlendirici temizleyiciler kullanılmasını önerilir. Misel suyu diğer bir iyi alternatif olabilir.







Eksfoliasyon herkes içindir



Uzmanlar, tüm cilt tiplerinin ölü deri hücrelerini temizlemek için peeling yapması gerektiğini söylüyor. Eksfoliasyonu salisilik, glikolik asit içerikli ürünlerle yapabilirsiniz. Bununla birlikte, yüz temizleme pedleri, fırçalar kullanabilir ve cildinizin hassas bölgelerini belirleyerek daha sert veya daha yumuşak bir uygulama yapmanız gerekir.

Mesela burun ve alın bölgesinde biraz daha yoğunlaşırken, yanaklara biraz daha hassas davranın. Ayrıca, aşırıya kaçmak ciltte tahrişe ve iltihaplanmaya neden olabileceğinden, peeling işlemini haftada en fazla iki ila üç kez yapın.



Nemlendirici de herkes içindir



Yağlı cilde sahip birçok insan, nemlendirici kremlerin cildi daha da yağlandıracağına inanır. Oysa, nemlendirmezseniz cildiniz parlaklığını kaybeder ve zamanla kırışıklıklar daha görünür hale gelir. Yağlı ciltler için dimetikon, hyaluronik asit veya niasinamid içeren nemlendiriciler kullanmalısınız. Bu içeriklere sahip ürünler, kolajen üretimini uyarır ve cilt bariyerini destekler, dış tabakayı güçlendirir.

Gün boyunca 30 faktörlü matlaştırıcı güneş kremi kullanmayı da ihmal etmeyin. 30'un üzerindeki herhangi bir SPF, daha yüksek bir güneş engelleyici bileşen konsantrasyonuna sahiptir ve bu, cildinizi gerçekten yağlı hissettirebilir, bu nedenle 30 faktör sizin için en iyisidir.

Kuru ciltler içinse vazgeçilmez bileşenler gliserin, seramidler ve yine hyaluronik asittir. Seramidler ciltte doğal olarak bulunan yağlardır ve cilt hücrelerinin kurumasını önlemek için cilt üzerinde adeta bir kalkan oluştururlar.



Retinol, serum ve göz kremlerinde önemli

İyi bir cilt bakımı rutininin en az bir temizleyici, bir peeling, bir nemlendirici ve güneş koruması içermesi gerekir. Gerekli olan bakımı yaptıktan sonra, bakımınıza diğer bileşenleri de eklemeye başlayabilirsiniz. Örneğin retinol, akneyi önlemek, koyu lekeleri ve ince çizgileri en aza indirgemek için güçlü bir bileşendir. Cildin kolajen kaybının giderilmesine yardımcı olur, dolayısıyla günlük bakım rutininizde harika bir yardımcı olacaktır.