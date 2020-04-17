Cilt Bakım Teknolojilerini Saça Taşıyor

Saç bakımında en lüks formülleri ürünlerine yansıtan ALTERNA, dünyanın en zengin Omega-3 kaynağı havyarın besleyici özellikleri ve patentli enzim teknolojileri ile saçlarda ilk kullanımdan itibaren değişim yaratıyor. Saf ve doğal içerikleri formüllerine taşıyan ALTERNA, ayrıca “parabensiz, sülfatsız, SLS içermez” gibi iddiaları ortaya atan ilk marka olarak da dikkat çekiyor. ALTERNA Caviar Anti-Aging portföyü, dünyanın en yenilikçi ve etkili cilt bakım ürünlerinden ilham alınarak geliştirilen bakım ve şekillendirme ürünlerinden oluşuyor.

Çığır Açan Saç Bakım Teknolojileri…

ALTERNA formülleri, dünyanın en lüks ham maddeleri ve Age-Control Kompleksi®, Enzymetherapy® ve Deniz İpeği® teknolojilerinin bir araya gelmesiyle elde ediliyor. Age-Control Kompleksi® havyar özü ve antioksidanların tescilli karışımı ile saça olgunlaşma sürecinde kaybettiği hayati bileşenleri yeniden kazandırarak canlılık, esneklik ve kolay tarama sağlıyor. Enzymetherapy® de enzimlerin ve minerallerin yardımı ile içeriklerin saça en iyi şekilde nüfuz etmesini sağlayarak, daha güçlü saçlar için keratin üretimini destekliyor. Deniz İpeği® ise denizden elde edilen aktif maddeler içeren nemlendirici botanik karışım sayesinde, saça olağanüstü nemlendirme ve besleyicilik sağlıyor.