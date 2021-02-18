Çilek Nasıl Yetişir? Çilek Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Çilek yetiştiriciliği son zamanlarda hem hobi olarak hem de yeni bir kazanç kapısı olarak birçok kişinin tercih ettiği bir yöntem olmaktadır. Çilek üretimi az masraf ve biraz da bakım gerektiren ve mahsul almanın kolay olduğu bir üretim şeklidir. Çilek üretiminde üretimin yanı sıra toplama maliyeti de büyük çilek tarımı yapılan firmalarda göz önünde bulundurulmalıdır. Son yıllarda insanlarda doğal hayata merak arttığından büyük çiftliklerde veya tarımsal halka açık ziyaret yapılabilen yerlerde çilek tarlalarında kendin topla kendin ye kampanyaları yapılarak ilgi arttırılmaktadır.



Çilek Nasıl Yetişmektedir?



Çilek uygun iklim koşulları sağlandığında her yerde yetişebilen birçok çeşidi olan yılın yedi mevsiminde dahi mahsul alımı gerçekleştirilebilen bir üründür. Çilek yetiştirmek isteyen bir kişi ekmek istediği çileğin çeşidini ve türünü belirleyerek işe başlamalıdır. Çilek yetiştiriciliği hem dış mekan da hem de iç mekanda yapılabilme özelliğine sahiptir. Çilek tarımı sert iklimlerde yapılabildiği gibi daha sıcak iklimlerde de yapılabilmektedir.



Türkiye’de Çilek En Çok Nerede Yetişmektedir?



Türkiye’de çilek yetiştiriciliği birçok bölgede ve şehirde yapılabilmektedir. Türkiye’de Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi çilek tarımının en çok yapıldığı bölgeler olmaktadır. Türkiye’de en son yapılan araştırmalar ışığında çilek tarımında birinci il ise Muğla seçilmektedir. Türkiye de çilek üretimi yaygın olmasına bağlı birçok il veya ilçe de çilek festivalleri yapılmakta ve çilek verimini arttırmaya yönelik faaliyetler oluşturulmaktadır.



Türkiye’de Çilek En İyi Nerede Yetişmektedir?



Türkiye’de çilek yetiştiriciliğinde tür olarak yediveren çilek türü ılıman iklime sahip bölgelerde her mevsim yetişebilmektedir. Çilek yetiştiriciliğinde karasal iklimde de çilek tarımı yaz aylarında mahsul alma sayesinde yapılmaktadır.



Türkiye’de Çilek Nasıl Yetişir?



Çilek yetiştiriciliğinde çilek fidelerinin sonbahar aylarından itibaren dikimi yapılarak ilkbahara kadar toprakta yapraklanması beklenmektedir. Mayıs ayında dahi çilek fidesi ekimi yapılabilmektedir. Çilek fideleri bir önceki yılda kol atmış çilek fidelerinin budanması yöntemiyle çoğaltılarak yenilenme ve çoğaltma yoluyla çilek tarımını arttırma mümkün olmaktadır. Çilek köklerinin bakımında önemli olan bitkinin kökünün yumuşak bir toprakta olması ve ideal sulama yöntemiyle en uygun güneşlenebilecek yerlerin seçimi yapılmalıdır. Çilek uygun ortam ve sıcaklık sağlandığında verimi arttırılabilen bir bitkidir. Çilek tohumundan ekimi de yapılabilmektedir. Tohumdan ekme yönteminde mahsul alınabilmesi uzun zaman alabilmektedir.