Cildinize Saç Boyası Bulaştığında Ne Yapmalısınız?

Saç boyasındaki pigment, saçın dış kütikülüne nüfuz edecek ve orada kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ürün cilde bulaştığında da tıpkı saç gibi renk değişimine neden olur. Peki cildinize bulaşan saç boyasından nasıl kurtulabilirsiniz.

Öncelikle size önerimiz saçlarınızı boyama işlemine geçmeden önce yüzünüzdeki ve boynunuzdaki saç çizgilerine krem sürmek olacak. Böylece boya değse bile direk olarak cildiniz ile temas etmeyecek.

Buna rağmen cildinize boya geldi diyelim O zaman da yapabileceğiniz birkaç şey var. Saç boyası yüzünüzde ya da saç çizginizin yakınlarındaysa bir miktar zeytinyağı alın ve boyanın değdiği bölgeye sürün. Birkaç dakika bekleyin ve ıslak bir pamuk yardımı ile silin.

Aynı işlemi diş macunu ile de yapabilirsiniz. Boya gelen yerlere diş macunu sürün ve birkaç dakika bekleyin. Ardından güzelce yıkayın.

Eğer boya elinizde ya da vücudunuzda bir yerdeyse bir kulak çubuğuna alkol dökün ve boyayı silin. Ardından bol su ile yıkayın.

El ya da vücuttaki saç boyasını çıkarmanın diğer bir yöntemi de oje kullanmak. Boyanın üzerine oje sürün, aseton ile silin ve ardından bol su ve sabun ile yıkayıp nemlendirici sürün.

Alkol ve oje yöntemini uygulayacaksanız cildinizin tahriş olmaması için hızlı davranmaya dikkat edin.