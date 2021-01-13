Cildinize Bakıp Anlayabileceğiniz Besin Eksiklikleri

KEPEK SORUNU ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN SONUCU OLABİLİR

Saçınızdan çıkan o beyaz pullar hiçbir zaman güzel değildir. Üstelik koyu renkler giyiyorsanız, tamamen ortaya çıkabilir. Yapılan birçok araştırma sonrası kepeğin çinko eksikliğinin bir sonucu olabileceği ortaya çıktı. Et, en iyi çinko kaynaklarınızdan biri olduğu için vejeteryanlar bu konuda yetersiz kalabilir. Et ve deniz ürünlerine ek olarak fasulye, yoğurt, kuruyemiş ve peynir de çinko içerir.

DUDAKLARDAKİ UÇUKLAR

Uçuklara bir virüs neden olur, ancak bazen yeterli E vitamini aldığınızdan emin olarak onları önleyebilirsiniz. Elbette, tekrarlayan uçuklarınız olursa veya iyileşmezse doktorunuzla konuşmanız gerekir. E vitamini; bitkisel yağlarda, sert kabuklu yemişlerde ve yeşil yapraklı yiyeceklerde bulunur.

TEKRARLAYAN AKNELER

C vitamini sağlıklı bir cilt için önemlidir ve cildinizin temiz ve lekesiz kalmasına yardımcı olabilecek bir antioksidandır. C vitamini narenciye, çilek, kivi ve biberden elde edilebilir. Hala yeterince almadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzla beslenmenizdeki eksiklikleri doldurmanıza yardımcı olabilecek bir takviye hakkında konuşun.

ELLERİNİZDEKİ KIRIŞIKLIK VE SOLGUNLUK

Ellerinizdeki kırışıklıklara ve rengine bakın. Etraflarındaki alandan daha solgun mu yoksa daha açık mı görünüyorlar? Bu, demir eksikliğiniz olduğu anlamına gelebilir. Demir, vücudunuz boyunca oksijeni taşır ve kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Kadınlar daha yüksek demir eksikliği riski altındadır, bu nedenle alımınızı takip etmek gerçekten işe yarar. Demir; kırmızı et, istiridye, fasulye, bezelye, pirinç ve yumurtalarda bol miktarda bulunur.

KURU CİLT TİPİ

Hava soğuduğunda cildin biraz kuruması normaldir, ancak tekrarlayan veya akut kuru cilt, yeterli A ve C vitamini almadığınız anlamına gelebilir. A ve C vitaminleri birlikte kullanıldığında cildin sağlıklı ve nemli kalmasına yardımcı olur. Kuru cildi uzak tutmak için yeterince su içtiğinizden de emin olmalısınız.