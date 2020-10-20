Cildinizdeki sivilceler size ne anlatmak istiyor?

Saç çizgisinde sivilce

Bazı saç bakım ürünleri, yağlı ve su bazlı kimyasallar içerir. Saç derinize bakım ürününü uyguladığınızda, alnınızı, özellikle de saç çizginize yakın kısmı tahriş eder. Eğer saç çizginizin yakınında tekrarlayan sivilceleriniz varsa, sebebi kullandığınız saç bakım ürünleridir.

Alın ve burnunuzdaki sivilce (T Bölgesi)

T bölgesinde tekrarlayan sivilceler temel olarak aşırı sebum, yağ üretimi veya stres nedeniyle oluşur. Stres ve yağ üretimi ilişkili olmamakla birlikte, stres sivilcenizi kesinlikle kötüleştirebilir. Yapılan bir araştırmada, katılımcıların yaklaşık % 67'sinde stres ile tetiklenen akne olduğu tespit edildi. Ayrıca alnınızdaki sivilceler, kötü beslenme ve saç ürünlerinde yer alan gözenek tıkayıcı bileşenlerden kaynaklı da olabilir.

Kaş çevresinde sivilce

Kaşlarınızda akne varsa, tahriş olmuş bir saç folikülünden (kaş veya yüz makyajından veya saç bakım ürünlerinden) kaynaklanır. Kaş şekillendirme ürünleri kullanıyorsanız, gözenekleri tıkayan içerikli olmadıklarından ve aplikatörü sık sık temizlediğinizden emin olun. Tıraş, iple kaş alımı ve kaşların yol açtığı batık kıllar da sivilceye neden olabilir.

Yanaklarda sivilce

Kirli yastık kılıflarından makyaj fırçalarına, cep telefonlarından strese kadar, yanaklarınızda tekrarlayan sivilcelerin birçok nedeni vardır. Konuşurken, telefonu kulaklarımıza tutuyoruz ve ekran yanaklarımıza dokunuyor. Bir araştırma, cep telefonu ekran yüzeylerinin çoğunun mikrop ve bakteri barındırdığını ortaya koydu.

Çene ve çene hattında sivilce

Hormonlarınız çoğunlukla çene ve çene hattında akneye neden olur. Bir araştırma, hormonal aknenin esas olarak yüzün alt kısmında, yani çene ve çene hattınız yoğunlaştığını söylüyor. Başka bir deyişle, yüzünüzün bu kısmındaki sivilce, hormon üretimini düzenleyen endokrin sisteminizle ilgilidir. Genellikle, vücudunuzda aşırı androjen olduğunda yağ bezleriniz aşırı aktif hale gelir.

Ayrıca, adet döngüsü boyunca ve yalnızca progestin içeren doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız hormon üretimi artar. Hormonlarınız beslenmenizden de etkilenir. Çok sayıda süt ürünü içeren yüksek karbonhidratlı bir beslenme düzenine sahipseniz, hormon seviyeleriniz artacaktır.