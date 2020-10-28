Cildiniz yağlı bile olsa neden nemlendirici kullanmalısınız?

Cilt yağı, sebum adı verilen ve cildin bariyer işlevini sürdürmesine yardımcı olmak için yağ bezleri tarafından salgılanan mumsu maddedir. Bu maddenin fazla salgılanması ciltte yağlanma sorununa ve akneye neden olabilir.

Yağlı cilde sahip olanların yaptığı en büyük hatalardan biri nemlendirici kullanmamaktır. Nemlendirici kullanmanın cildi daha da yağlandıracağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü cildin ihtiyacı olan nem ile yağ birbirinden farklı şeylerdir.

Nemlendirmediğiniz zaman cildiniz susuz kalır ve susuz cilt de kuruluğu telafi etmeye çalışırken yağı arttırabilir.

Burada yapmanız gereken yağlı ciltlere uygun nemlendirici kullanmak olmalıdır. Gözeneklerinizi tıkamayacak, yağsız hafif formüllü nemlendiricilerden yardım alabilirsiniz. Bu tarz hafif bazlı ürünler gözeneklerinizi tıkamayacağı için akne oluşumuna neden olmadan cildinize ihtiyacı olan nemi verir.

Peki yağlı ciltlere nasıl bakım yapılmalı?

Yağlı bir cilde sahipseniz cildinizin temizliğine fazladan dikkat etmeniz gerekir. Zaten siyah nokta ve akne üretimine meyilli olan cildiniz, yeterince temizlenmezse sağlıksız bir hal alabilir.

Yağlı bir cilde sahipseniz derinlemesine temizleme etkili bir jel ile yüzünüzü yıkayın. Ardından gözeneklerin tamamını temizlemek, jelden kaçmayı başaran kalıntıları bir tonik yardımı ile yok edin.

Hafif yapılı bir nemlendirici ile devam edin. Yağlı bir cilde sahipseniz çok fazla cilt makyajı yapmanızı önermiyoruz. Fondötenler gözenekleri tıkayarak yağın artmasına neden olabilirler. İnce yapılı renkli nemlendiricileri tercih edebilirsiniz.

Öte yandan yediğiniz içtiğiniz şeylere de çok dikkat etmelisiniz. Beslenme şekliniz de cildinizin yağlanmasında büyük rol oynar.