Cildiniz Sağlığınız İçin Ne Söylüyor?

Pul pul dökülen deri

Cildiniz aşırı kuruluk nedeniyle pul pul dökülüyorsa A vitamini eksikliği söz konusu olabilir.Çünkü A vitaminin yetersiz alınması ciltte kuruluğa neden olur.Bu nedenle A vitamini içeren besinler, çinko, E vitamini ve Omega-3 yağ asidi takviyesi cildinizi nemlendirecektir. Sigara kullanımının da uzak durmalısınız.Kışın günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.

Soluk cilt

Demir eksikliği ve kansızlık cildinizin soluk görünmesinin nedenlerinden bazılarıdır.Bu nedenle bu rahatsızlıklara karşı tedbirinizi almanızda fayda var.Dengeli bir şekilde beta karoten içeren portakal, karpuz, domates gibi yiyecekleri tüketmeniz cildinizin daha sağlıklı, canlı ve renkli görünmesine yardımcı olur.

Dudaklarda yara ve uçuklar

Muhtemelen ya bağışıklık sisteminiz zayıf ya da B vitamini eksikliğiniz söz konusu.Sağlıksız beslenme, demir eksikliği ve D vitamini eksikliği bağışıklığın azalmasına sebebiyet verebilir.Uçuk esas stres ve psikolojik bozukluk nedeniyle de oluşabilir.Sonuçta stres, üzüntü, endişe, korku immun sistemini bozup, olumsuzlukları cildimize yansıtıyor.Bu nedenle stresten uzak olmanızda fayda var.

Kırılan tırnaklar

Çeşitli hastalıklar nedeniyle tırnak kırılmaları söz konusu olacağı gibi minerallerin azlığı durumunda da tırnaklarda soyulma, kırılma gibi problemler gözlemlenebilir.Vücut sağlıklı tırnaklar için kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinkoya gereksinim duyar. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, süt ürünlerinde, kuruyemişlerde bulunur.Güzel, göz alıcı tırnaklar için güneş ışığı ve zeytinyağı tüketimi de önemlidir.