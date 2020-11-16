Cildiniz Dumana Maruz Kaldığında Sonuçları Ne Olur?

Orman yangınları, cilde zarar verebilecek partikül maddeler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, ağır metaller, ozon ve daha birçok zehirli gaz üretir. Bu zararlı gazlar ve ağır metaller, cildimiz tahrişe yol açabilir. İşte onlardan bazıları…



Hem uzun hem de kısa vadeli etkiler var

Maalesef yangın söndükten ve duman yok olduktan sonra oluşan DNA hasarının, artan pigmentasyonun ve kolajen bozulmasının cilt üzerindeki olası uzun vadeli etkilerden bazılarıdır. Araştırmalar, ayrıca çevresel kirleticilerin cilt sağlığına ciddi zararlar verdiğini, cilt yaşlanmasını ve cilt kanserlerini hızlandırdığını gösteriyor.



Yaygın sırasında yayılan dumanın kısa vadeli hasarlara da yol açabiliyor. Duman, akne salgınlarına, lekelere, siyah noktalara ve artan yağ üretimine neden olan kurum ve kül parçacıkları nedeniyle gözeneklerinizi tıkayabilir.

Dumanın bıraktığı hasar nasıl engellenir?



Dumanının cilt üzerindeki olası uzun ve kısa vadeli etkileri oldukça endişe verici. Peki bundan en iyi nasıl korunabiliriz? Bunun için; odanızı serin tutabilir, pencereleri, kapıları kapatabilir, ardından Hepa filtreli taşınabilir bir hava temizleme cihazı kullanabilir ve hasarı en aza indirgeyebilirsiniz.