Cildiniz, Bahara Ne Kadar Hazır?

Her şey temiz bir cilt ile başlar

Kışın rüzgar ve soğuk havaların etkisiyle yorulan cilde nefes aldırmak ve cildi derinlemesine arındırmak için en iyi yol hydrafacial işlemidir. Yaşlanma karşıtı bakım yöntemlerinden biri olan hydrafacial; cilt yenileme, temizleme, arındırma, akne ve sivilce tedavilerini barındıran etkili ve bir o kadar yararlı bir işlemdir.

Vakum biçimindeki bir cihaz yardımıyla yapılan hydrafacial, geliştirilmiş vortex teknolojisi sayesinde cilde hiçbir zarar vermeden derinlemesine bir arınma ve temizlik sağlar. Hydrafacial işleminin en temel özelliği cildin daha sağlıklı, parlak ve genç görünmesini sağlamasıdır. Bu yöntem; cildin canlanmasını, ince çizgilerin azalmasını, cildin derinlemesine nemlenmesini sağlar. Aynı zamanda siyah nokta sorununun giderilmesine, genişleme ve tıkalı gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. İlkbahara yenilenmiş girmek isteyen kişilerin cildindeki kış etkilerinden kurtulmak için rahatlıkla başvurabileceği bir yöntemdir.

Temizlik sonrası beslenme için Somon DNA

Bir çeşit gençlik iksiri olan Somon DNA, ciltteki problemleri kolayca minimize eden oldukça etkili bir uygulamadır. Somon DNA aşısı, somon balığı spermleri ve hyaluronik asitten elde edilen DNA molekülleri yardımı ile ciltte genç hücreler üretilmesi esasına dayanan yeni nesil bir güzellik yöntemidir.

Kırışıklık, sarkma, ince çizgiler ve diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesini amaçlayan bu uygulama cildi; yapılandırmak, onarmak ve gençleştirmek için uygulanır. Sistem; polinükleotidler ve hyalüronik asit moleküllerinden elde edilen Somon DNA ile ciltte genç hücreler üretilerek kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerinin minimize edilmesini sağlar. Cilt yapısını destekleyen, hücreleri onaran Somon DNA, insan DNA’sına çok yakın olan formülasyonu sayesinde bağ dokusunu yeniden yapılandırarak, cildi restore eder.

Hifugold ile cildinizde yenilenmeyi hissedin

Arınma ve beslenme işleminden sonra ciltteki elastikiyet kaybını gidermek için başvurabilecek bir yöntem arıyorsanız, hifugold tam size göre… Ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olan hifugold, yüz gençleştirme ve sıklaştırma teknikleri arasında sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Cildin alt tabakasına verilen kontrollü ses dalgaları ile yapılan bu işlem, daha zinde ve genç bir görünüm sağlar. Ses dalgalarının cilt tabakasında yarattığı enerji, hedeflenen bölgede ısı hasarı oluşturur. Bu hasar kolajen üretimini arttırarak, yeni ve taze bir cilt için gerekli olan yapılandırmayı başlatır. Hifugold uygulaması, yaklaşık 15.000 hücre yenilenmesi sağlarken cildin üst yüzeyine herhangi bir zarar vermez. Alın, gıdı ve yanaklarda güvenle kullanılabilen Hifugold işlemi, cildin temizlenmesi ve daha sonrasında soğutucu jelin sürülmesiyle yapılır. Uygulanacak bölgeye göre cihaz için uygun başlık seçilir ve önceden belirlenen yüz analizine göre işlem uygulanmaya başlanır. Genel olarak ağrısız ve acısız bir işlemdir. Ameliyattan çekinen ama çok daha genç görünmek isteyenler için kolayca uygulanabilecek bir yöntemdir.