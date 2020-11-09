Cildin Düşmanı: Psikolojik Yaşlanma Nedir?

İyi beslenerek, spor yaparak kronolojik yaşlanmayı azaltabiliriz. Birçok fiziksel önlem alarak cildimizi foto-yaşlanmaya karşı koruyabiliriz. Peki psikolojik yaşlanmaya karşı vücudumuzu nasıl koruyacağız ?

Tabii ki karşılaştığımız birçok zorluğu, sıkıntıyı kendimizden uzaklaştırmak, onlarla baş etmek o kadar da kolay olmuyor. Günümüz dünyasında bireylerin sırtındaki yük giderek artıyor. İş hayatı yükünün stresi, para kazanma stresi, aile olma stresi, çocuk anne eş baba olma stresi ya da yalnız olma stresi, her daim güçlü görünmek için verdiğimiz mücadele… yeter mi ? Hayır yetmez!

Her daim bakımlı ve hoş da gözükmez istiyoruz. İyi anne olmak istiyoruz, iyi bir eş olmak istiyoruz, başarılı bir kariyer yapmak, iyi bir evlat olmak istiyoruz. Tüm bunları yapmaya çalışırken bazen tökezleyebiliyoruz, bazen yetişemiyoruz, bazen başaramıyoruz, bazense hepsi birden olmak istemiyoruz.

Bu bizi eksik, yetersiz ya da işe yaramaz mı yapar? Elbette hayır.

En kolay tabiri ile özellikle kadınların gülünü solduran yegane şey psikolojik olarak yıpratan olaylar. Boşanma , aldatılma, kandırılma, küçük görülmek, aşağılanmak, bir yakınını kaybetmek, çocuğu ile ilgili bir problem yaşamak, sahip olduklarını kaybetmek, işini maddiyatını maneviyatını saygınlığını kaybetmek... Tüm bunlar özellikle bir kadını yaşlandıran şeylerdir.

Üzgün ve yorgun görünen bir yüz için yapılabilecek çok şey var. Botokslar, dolgular, ameliyatsız yüz gençleştirme, ulthera, scarlet s, diamond shine terapi gibi birçok çözüm ile yüzünüzde kaybettiğiniz o diriliği ve gençliği tekrar geri kazanabilirsiniz.

Kendimizi beğenmek bir kadın olarak bizlerin en temel psikolojik ihtiyacıdır. Aynaya baktığımızda kendimizi güzel bulmak, kişisel bir motivasyon ve öz güven sağlar.