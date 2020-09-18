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Kişisel Bakım

Cildimiz Nasıl Yaşlanır? İşte Cildin Yaşlanma Nedenleri...

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Cildimiz Nasıl Yaşlanır? İşte Cildin Yaşlanma Nedenleri...
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"Cilt yaşlanması hem kadın hem de erkekler için özellikle çağımızın önemli sorunları arasında yer alıyor. En büyük organımız cildimizin %70’ i su, %25,5’ i protein, %2’si yağ, %0.5 Oligo Mineral Elementlerden (kalsiyum, magnezyum, çinko ve diğer...) ve %2 karbonhidratlardan oluşur. Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran cilt yaşlanması hakkında bilgiler verdi. "

Cildimiz nasıl yaşlanır?

Öncelikle yaşlanma çok yönlü, multifaktoriyel bir süreçtir. Yaşlanma süreci boyunca bazı yapılar bozulur, değişir, vücutta birtakım mineral, kollajen vs eksilir, yeni hücre oluşumu yavaşlar, onarım yavaşlar, yıkım artar, dolaşım azalır. Yaşlanma çok faktörlü bir süreçtir.

*Yumuşak doku değişir; cildin sıkılığı ve esnekliği azalır, daha gevşek ve esnekliği azalmış bir yapı oluşur.

*Yüzümüzdeki yağ dokusu yar değiştirir; yaşlandıkça yüzümüzdeki hem yağ doku küçülür hemde aşağıya doğru yer değiştirir.

*Kaslar çalıştıkça ciltte derin kırışıklıklar ve katlantılar (folds) oluşmasına neden olur.

*Kemik yapı etkilenir; yaşlandıkça kemik hacmi küçülür, yumuşak doku ve derinin sarkması kolaylaşır.

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Cildin Erken Yaşlanmasına Neden Olan 10 Önemli Hata
Cildin Erken Yaşlanmasına Neden Olan 10 Önemli Hata

 

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