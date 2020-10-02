Cilde kahve sürmek ne işe yarar?

Ciltte peeling görevi görür

Taze kavrulmuş ve öğütülmüş formda kahve, kuru ve ölü cilt hücrelerini parlatan, aynı zamanda cildin daha genç görünmesini sağlayan harika bir doğal eksfoliyatördür. Öğütülmüş kahve çekirdekleri, çoğu jel veya şekerli peelinglerden daha serttir, bu da kuru ve döküntülü bir cildi parlatacağı anlamına gelir. Eğer kaliteli bir peeling için yeterli bütçeniz yoksa, evde çekilmiş kahve, şeker ya da tuz ve hindistancevizi yağını kullanarak kendi ürününüzü hazırlayabilirsiniz.

Cilde çeşitli faydalar sağlar

Kahve, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan birçok cilt bakım ürününde kullanılır ve hatta selülit görünümünü en aza indirgeme potansiyeline sahiptir. Kahve ürünleri ayrıca parlatıcı bir özellik taşır ve ortaya çıkan koruyucu bariyer; bakteriler, virüsler ve mantarlarla savaşabilir. Kahvenin ayrıca göz altındaki koyu halkaların görünümüne aydınlatıcı etkisi olduğuna da inanılıyor.

Sonuç olarak kahve, vücut ve cilt bakım ürünlerine yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken önemli bir bileşendir. Kim daha az iltihaplanma, selülit ve koyu göz altı halkalarına sahip olma şansını elde etmek istemez ki?