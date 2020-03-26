Çikolata Kisti: Belirtileri, Tedavisi, Hamileliğe Etkisi

Çikolata kisti belirtileri

Çikolata kisti, başka hastalıklarla karıştırıldığı için tanı konulması genellikle gecikiyor. Belirtilerinin nitelikleri ve şiddeti, hastalığın yerleşmiş olduğu bölge ve yayılma durumuna göre farklılık gösteriyor. Adet ağrısının normal karşılanması gibi nedenlerle de teşhis gecikebiliyor.

Çikolata kistinin en belirgin belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

-Ağrılı ve/veya yoğun adetler

-Kasık ve karın ağrıları

-Cinsel ilişki sırasında ağrı

-Hamile kalmada güçlük ve kısırlık

-Bağırsak problemleri çikolata kistinin belirtileri arasında gösteriliyor.

Çikolata kistinin bir diğer belirtisi ise karın ağrısı. Ancak karın ağrıları pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Özellikle genç kızların adet ağrısını normal karşılaması, ya da toplumda “hepsi senin kafanda aslında” gibi yönlendirmelere sıkça rastlanması nedeniyle ağrılı adetler ya da uzun süren karın ağrılarına gereken önem verilmiyor.

Son 6 ay içerisinde devamlı ya da sık sık karın ağrısı hissediliyorsa mutlaka dikkate alınmalı. Ağrının cinsel ilişki ya da adet dönemi dışında olmasının çikolata kisti hastalığı olabilir. Ağrılı dışkılama ya da idrara çıkarken ağrı yaşamak da çikolata kistinin belirtileri arasında yer alıyor.

Çikolata kisti tedavi edilebilir mi?

Çikolata kistleri yumurtlamayı engellediğinden tedavide erken teşhis oldukça önemlidir. Bu sebeple yukarıda bahsi geçen belirtiler gözlemlendiği takdirde kişinin doktora başvurması gerekir.

Tedavi kişinin yaşına ve hastalığının seviyesine göre belirlenir. Bu durumda daha çok hastalığı kontrol altına almaya ve yarattığı şikayetleri azaltmaya yöneliktir. Bazı kişilere bu hastalık için üretilen ilaçlar aracılığıyla medikal bir tedavi uygulanırken, bazı hastalarda cerrahi yöntemler tercih ediliyor.

Çikolata kisti hamile kalmaya engel olur mu?

Çikolata kisti, şiddetli adet, karın ve kasık ağrıları gibi etkenlerle hayat kalitesini oldukça düşürebiliyor. Bu hastalık, kötü seyretmesi durumunda anne olmayı bile engelliyor.

Çikolata kisti hastalığı, rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin yumurtalıklar, bağırsaklar, mesane gibi rahim dışında başka bir organda yerleşip büyümesiyle ortaya çıkıyor. Adet döneminde ve cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrıya yol açan, hiç hamile kalmamış kadınların yaklaşık yüzde 30’unda, anne olmuş kadınların ise yüzde 5’inde görülen bu hastalığa en sık, hiç hamile kalmamış 25-45 yaş arası kadınlarda rastlanıyor.

Çeşitli faktörlerle daha yüksek risk grubunda olan kadınlar, hastalığın en ufak sinyalini bile dikkate almalı ve düzenli kontrollerinde mutlaka doktorları ile paylaşmalı.

Risk gruplarını ise şöyle sıralayabiliriz;

Hiç doğum yapmamış olmak

Erken yaşta adet görmeye başlamış olmak

Düşük beden-kitle indeksi

Alkol tüketimi

Endometriozis hastası bir veya daha fazla yakın akrabaya sahip olmak (anne, kızkardeş, teyze, hala gibi)

Adet kanının vücuttan normal yollarla atılımını engelleyen herhangi bir durumu yaşıyor olmak.