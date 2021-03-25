Çikolata Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Çikolata Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Tropikal iklim ağaçlarından olan çikolata ağacı olarak da söylenilen kakao ağacının en çok üretildiği yer Ekvator bölgesi olmaktadır. Kakao ağacı meyveleri çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra çikolata üretimi yapılabilmektedir.



Çikolata Ağacı Nedir? Hakkındaki Bilgiler Nelerdir?



Tropikal iklimlerde yetişen meyveleri elips şeklinde olan meyvelerinin içlerinde 2,5 cm boyutunda badem şeklinde kakao çekirdekleri bulunan tropik bir ağaç çeşididir.



Çikolata Ağacının Latince İsmi Nedir?



Çikolata ağacının Latince Theobroma cacao adıyla bilinmektedir. Çikolata ağacı denilmesinin sebebi çikolata üretiminde hammadde kaynağı oluşturmasıdır. Esasen kakao ağacı olarak da adlandırılmaktadır.



Çikolata Ağacının Özellikleri Nelerdir?



Çikolata ağacının en önemli özelliği Tropikal iklim sıcaklıklarını istemesidir. Yetişme ortamındaki en düşük sıcaklık 10 derece olmalıdır. Çikolata ağacının uzunluğu 5 metre ile 16 metre olabilmektedir. Çikolata ağacının yetişmesi için gerekli sıcaklık ise 18 derece ile 32 derece arasında olmaktadır.



Çikolata Ağacı Ne Zaman Ekilir ve Dikilir?



Kakao ağacı olarak da bilinen çikolata ağacı öncelikle tohumdan yetiştirilmektedir. Kakao tohumları yumuşak ve nemli bir toprağa ekilmektedir. Ekilen tohumlar 3 ile 6 ay müddetle fide haline gelene kadar bekletilmektedirler.



Fide haline gelen kakao ağaçları aşırı güneşten ve rüzgardan korunaklı yerlere ekilmelidir. Ekim işleminde çiftçiler muz ağaçlarının diplerini kullanarak yeterli gölge ve nemin oluşmasını sağlayarak kakao ağaçlarının fidanlarını korumaktadır.



Kakao fidanları ılıman iklimin şartlarında nemli olan zamanlarda ekimi ve dikimi yapılır. Özellikle yakıcı güneşten ve sert rüzgarlardan uzak şekilde dikilmektedir.



Çikolata Ağacı Nerede Yetişir?



Çikolata ağacı sıcaklık değerinin en düşük 10° ve en yüksel 33 °civarlarında olan bölgelerde yetişmektedir. Ekvator bölgesinde yetiştirmektedir.



Çikolata Ağacı Nasıl Yetişir ve Nasıl Budanır?



Çikolata ağacı kakao çekirdeklerinden yetişmektedir. Fidan haline gelmesi 3 ile 6 ay zaman gerektirmektedir. Kakao ağacının fidanı hassas bir fidan olduğu için çok az budanmaktadır.



Çikolata Ağacı Yaprak Döker mi?



Çikolata ağacı tropik ağaç olduğu için yaprak dökümü uzun olmamaktadır. Meyve hasadından sonra dökülen yapraklar tekrar yenilenmektedir.



Çikolata Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Çikolata ağacının bakımı doğal ortamında ve ısısında yetiştiğinde kolay olmaktadır. Çok fazla budama ihtiyacı hissetmeyen ağaç tropik şartlarda kolaylıkla yetişmektedir.



Çikolata Ağacının Faydaları Nelerdir?



Çikolata ağacından elde edilen kakao çekirdekleri kakao yapımında ve kakao yağı yapımında kullanılmaktadır. Kakao yağı birçok rahatsızlık için kullanıldığı gibi güzellik sektöründe de faydalanılan yağ çeşididir.



Çikolata Ağacı Nerelerde Kullanılır ve Yararları Nelerdir?



Çikolata ağacı kakao yapımında kullanılmaktadır. Kakao çekirdeklerinden elde edilen kakao yağı ve kakao maddesi yiyecek sektöründe vazgeçilmez hammadde olarak kullanılmaktadır. Çikolata ve çikolatalı pasta gibi yiyeceklerde öncelikli olarak tercih edilmektedir.



Çikolata Ağacı Hangi Hastalıklara İyi Gelmektedir?



Çikolata ağacından üretilen kakao meyvesi ve kakao çekirdekleri ile elde edilen kakao kolesterol, obezite, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, kabızlık, diyabet, yorgunluk, kronik yorgunluk, astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geldiği tespit edilmiştir. Kakao tüketmenin beyin rahatsızlıklarına ve çinko eksikliğine bağlı rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir.



Kakao tüketiminde sağlıklı olması için doğal bileşenleri içeren çikolata ve yüksek oranda kakao içeren çikolata tercih edilmelidir.



Çikolata Ağacının Kullanım Alanları Nelerdir?



Çikolata ağacı meyveleri olan kakao çekirdeklerinin işlenmesiyle elde edilen kakao maddesi diğer katkı maddeleri ile bir araya getirilerek çikolata halini almaktadır. Çikolata ise kaliteli malzemeler ile yapıldığında kişiye mutluluk veren hormonları salgılamaya yardımcı bir yiyecektir.



Çikolata ağacından elde edilen kakao yağı tıpkı kakao gibi gıda sanayi için birçok alanda kullanılan bir maddedir. Üretimde işletmelerin çalışmalarında hammadde ihtiyacı olarak işe yaramaktadır.

Çikolata ağacı elverişli iklim şartlarında profesyonel olarak yetiştirilmeye çalışılan ekonomik olarak yüksek kar sağlayan bir ağaçtır. Birçok ülkede yetiştirilmesi sağlanmış ise de en verimli olarak Ekvator bölgesinde verim elde edilmiştir. Lezzet ve kalite olarak da Ekvator bölgesinde üretilen kakao çekirdekleri değerli olmaktadır.