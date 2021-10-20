Ciğer otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Ciğer otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Ciğer otu, süs bitkisi olarak yetiştirilebilirken, doğada kendiliğinden bulunabiliyor. Yaprakları ilk açıldığında kırmızı renkteyken, sonraları mor ve mavi renklere dönüşüyor.

Ciğer Otu Nedir?

Halk arasında 'Dağ Lalesi' olarak tanınan ciğer otu, hastalıklar için kullanılan bitkilerin başında gelir. A ve C vitaminleri açısından çok zengin olan ciğer otu, birçok çeşidiyle doğada yer almaktadır. Bazı türleri zehirli olabildiğinden, uzmanlar eşliğinden toplanması gerekmektedir. Boğaz iltihaplanmasına iyi geldiğinden yıllarca bu alanda kullanılmıştır.

Ciğer Otu Ne İşe Yarar?

Ciğer otu, boğaz enfeksiyonlarının yok edilmesine yarıyor. Özellikle ağız ve boğaz bölümlerindeki mikrop ve bakterilerin mideye yollanmasını, oradan mide asidiyle yok edilmesine destek oluyor.

Ciğer Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Ciğer otunun yetiştiği noktalar Avrupa ve Asya'nın ılımına topraklarıdır. Ülkemizin nemli topraklarında da yetişen ciğer otu, özellikle Akdeniz bölgesinde kendisine yer bulabiliyor.

Ciğer Otu Hangi Mevsimde Olur?

Kırmızı renkli ve benekli yapısıyla dikkat çeken ciğer otu, ilkbahar mevsiminin başlangıcıyla birlikte çiçek açmaya başlıyor. İlkbaharın son ayına kadar yaprakları açık olan ciğer otu, bu süreden sonra dökülmeye başlıyor.

Ciğer Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Ciğer otu için gerekli olan nemli topraktır. Ayrıca güneş ve suyu seven bu ot türü, birçok kişi tarafından bahçe ve tarlalarda kolaylıkla yetiştirilebiliyor.

Ciğer Otu Nasıl Kullanılır?

Bitkilerin büyük çoğunluğunun kullanılabilmesi için kurutulduktan sonra kaynatılması gerekiyor. Ciğer otu da kaynatılarak tüketilmesi gereken bitkiler arasında yer alır.

Ciğer Otu Kullanımı

Ciğer otunu kullanmak için size uygun miktarda 2 bardak suyu kaynatın. Sonrasında içerisinde 2 çay kaşığı kadar ciğer otu ekleyin. Ortalama 8 dakika bekledikten sonra afiyetle içmeye başlayabilirsiniz.

Ciğer Otu Faydaları Nelerdir?

Ciğer otu ilk kullanımından bu yana öksürüğü kesebilmek için kullanılıyor. Boğazda oluşan tahrişi önleme etkisine sahiptir.

Göğüs yumuşatıcı olan ciğer otu, sigara içenlerde özellikle fayda sağlıyor. Akciğerlere de fayda sağlayabilen bu bitki türü, daha rahat nefes almayı kolaylaştırıyor.

Vücut içinde meydana gelebilen iltihaplanmalarda ciğer otu öneriliyor. Herhangi bir noktada oluşan iltihaplanmaların yok edilmesine destek oluyor.

Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlıyor. Mide ve bağırsaklarda etkilidir.

Mikropları öldürücü yapısı olan ciğer otu, idrar söktürücü faydalara sahiptir. Yaraların daha kolay iyileşmesini sağlıyor.

Uzmanlar ciğer otunun mide ağrılarına karşı iyi geldiğini belirtmektedirler.

Akciğerlerin sağlıklı şekilde temizlenmesine destek olan ciğer otu bu açıdan önem arz ediyor.

Ciğer Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Ciğer otu insanlığın kullandığı ilk bitkilerden biridir. Uzmanlar tarafından vücudun iç ve dış kısmında sorunlar yaşayan hastalara yarar sağlıyor. Tuvalete daha rahat çıkmaya iyi geldiği bilinmektedir.

Ciğer Otu Zararları Var mıdır?

Ciğer otunun tüketilirken dikkat edilmesi önerilir. Çok ciddi yan etkileri bulunmaz ancak uzmanlar haricinde verilen ciğer otlarının tüketilmesi zehirlenmeye yol açabilir.

İshale neden olabilir.

Baş dönmesi görülebilir.

Çocuklarda, kronik rahatsızlığı olanlarda, gebe kişilerde, emziren annelerde ve alerji sorunu olanlarda kullanımı önerilmez.

Bitki hassasiyeti olan kişilerin kullanmaları tavsiye edilmez.

Ciğer Otu Nerede Satılır?

Bitki satıcıları genellikle aktar dükkanlardır. Ciğer otu, aktar dükkanlarında bulunabilen bitki türüdür. Eğer güvenilir, sağlam bir temin yeri bulunursa internet üzerinden satın alınabilir.