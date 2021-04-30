Çiğdem Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Çiğdem Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Çiğdem çiçeği, zarif görüntüsünün altında dayanıklı bir yapıyı saklar. Bu nedenle zor koşullarda hayatta kalabilir.

Çiğdem Çiçeği Nedir?

Çiğdem çiçeği uzun yaprakları olan güzel kokulu bir çiçektir. Özellikle kadınlar tarafından çok sevildiği için ev ortamında yetiştirilebilir. Mor, sarı ve pembe renkleri sayesinde dikkat çekici bir güzelliği vardır. Yeterli toprağı ve suyu bulunduğu zaman büyümesinde sorun yaşanmaz.

Çiğdem çiçeği yetiştirilmesi kolay olduğu için fiyatları oldukça uygundur. Bu nedenle tohumun bulunmasında zorluk oluşmaz. İnternet ortamında da satışı bulunan çiçeklerden biridir. İnsan vücuduna faydalı olduğu için bitki çayları ve yemek yapımında kullanılması uygundur.

Çiğdem Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Özel bir bakım istemediği için hemen hemen herkesin sahip olabileceği çiçeklerden biri çiğdemdir. Yaprak boyuna dikkat edilerek alınan bir saksıda rahatlıkla yetişebilir. Günde bir kez toprağı ıslatacak kadar sulanması büyümesi için yeterli olur. Zaman zaman toprağın havalandırılması veya değiştirilmesi çiçeğin daha sağlıklı büyümesini sağlar.

Çiğdem Çiçeği Nasıl Ekilir?

Çiğdem çiçeğinin ekilebilmesi için bir miktar toprak ve suya ihtiyaç duyulur. Tohumlar veya soğanlar toprağın altına çok derin olmayacak şekilde yerleştirilir. Ardından üzeri kapanır ve toprağın ıslanmasını sağlayacak kadar su dökülür. Sağlıklı tohumlar bir süre sonra çimlenmeye, soğanlar ise zamanla yeşermeye başlar.

Çiğdem Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Çiğdem çiçeğini ekerken tohumlardan ve soğanlardan yardım alınır. Bu nedenle çoğaltılırken tohum ve soğana gerek duyulur. Ancak yalnızca bir bitkinin bulunduğu yerlerde yapraklar kullanılarak çoğaltma yapılabilir. Köklenmesi için bir süre suda bekletilen yaprak toprağa ekildikten sonra çiğdem bitkisi çıkar.

Çiğdem Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Çiğdem çiçeklerinin tohumları küçük ve kabuklu bir yapıdadır. Ancak tohumlar yerine soğanlar ekimde daha çok kullanılır. Çiğdem soğanları da küçük boylarda, içinde yeşermeyi sağlayacak kadar besin bulunduran bir yapıdadır.

Çiğdem Çiçeği Nasıl Sulanır?

Çiğdem çiçeği fazla su depolama özelliğine sahip değildir. Bu nedenle günde bir kez sulanması gerekir. Ancak alınan fazla su miktarı çiçeğe zarar verebileceği için az miktarda sulanmalıdır. Genellikle toprağı ıslatacak kadar su kullanılması çiçeğin büyümesini sağlamaktadır. Ayrıca damlama yöntemiyle sulama yapan aparatlar saksıya yerleştirilerek kullanılabilir.

Evde Çiğdem Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Çiğdem çiçeği farklı ortamlara uyum sağlayabilen bir çiçektir. Bu nedenle evde uygun koşullarda yetiştirilmesi uygundur. Uygun sulama ve güneş ışınlarıyla kapalı ortamlarda yetişebilir. Ayrıca iş yerlerinde, apartman boşluğunda, bahçede de çiğdem çiçeği yetiştiriciliği yapılabilir.

Çiğdem Çiçeği Anlamı

Çiğdem çiçeğinin renklere göre anlamları mevcuttur. Genel olarak mevsim geçişlerini haber vermektedir. Diğer bir ismi mahmur çiçeği olan bu çiçek yaylalarda hava durumu hakkında bilgi verebilir. Mor ve sarı açan çiçekler yaz aylarını temsil ederken, pembe çiçekler kış ayını gösterir.

Çiğdem Çiçeği Latincesi

Bitkiler özellikle iş yaşamlarında sahip oldukları Latince isimlerle adlandırılırlar. Süsengiller familyasında bulunan çiğdem çiçeği de Latince bir isme sahiptir. Toprak altında uzun tüpleri bulunan çiğdem çiçeğinin diğer ismi crocus olarak belirlenmiştir. Çiğdem çiçeğinin ait olduğu familyanın Latince ismi Iridaceae’dir.

Çiğdem Çiçeği Özellikleri

Çiğdem çiçeğinin kendine ait pek çok özelliği bulunur. Çok yıllık bitkilerden olan çiğdemler, Akdeniz’de rahatça yetişebilir. Bahar mevsimlerinde açarak mevsim değişikliklerini haber verirler. Yeşil ve uzun yaprakları sayesinde kendilerini dış etkenlerden korurlar.

Çiğdem çiçeklerinin yaprakları dikkat çekicidir. Yaklaşık 25 santimetre yaprak uzunlukları bulunur. Kötü havalarda kapanma özelliklerine sahiptir. Ayrıca topraktan çıkan saplı çiçeklerden biridir. Çiğdem çiçeğinde üreme toprağın altında gerçekleşir.

Çiğdem Çiçeği Faydaları

Çiğdem çiçekleri insan sağlığına faydalı olduğu için yemeklerde ve çaylarda kullanılabilir. Boşaltım sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kişinin terlemesini sağlayarak zararlı maddeleri ve fazla suyu dışarı atar. Gut hastalığı için kullanılabilen çiğdem bitkisi, ağrı kesici özelliklere de sahiptir.

Çiğdem çiçeği insanlar için faydalı olduğu kadar toprak için de faydalıdır. Tarım ilaçlarında bitkilerin daha çok meyve vermesi için kullanılabilir. Ayrıca ağaç diplerine çiğdem çiçeği ekildiğinde daha hızlı ve sağlıklı büyüme gözlemlenir.

Çiğdem Çiçeği Hikayesi

Çiğdem çiçeği yapısıyla örnek alınması gereken bir hikayeye sahiptir. Her ne kadar güzel ve narin görünse de aslında oldukça güçlüdür. Bu nedenle zor zamanlarda güçsüz gibi görünen kimseler, içinde var olan gücün farkına varmak için çiğdem çiçeğini örnek alabilir. Hedeflere giderken pes edilmemesi gerektiğini gösterir.