Çiğdem Besin Değerleri: 100 Gr Çiğdem Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Aşırı oranda kilo almamak ve aynı zamanda farklı besin değerlerine elde edebilmek için, çiğdem düzenli bir şekilde tüketilmelidir. Boş zamanlarda ya da sohbet ederken tüketilen çiğdem, belli başlı bazı değerlere ve kaloriye sahiptir.

100 Gr Çiğdem Kaç Kalori?

En çok merak edilen konular içerisinde 100 gram çiğdem kaç kalori olduğu geliyor. Bu bağlamda 100 gram çiğdemin 584 kilokalori ettiğini söylemek mümkün.

Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Özellikle 100 gram çiğdem içeriğine bakıldığı zamanki protein ve karbonhidrat değerleri için çiğdemin bilgilerini almak mümkün.

Karbonhidrat: 23,70 gram

Protein: 27,80 gram

Yukarıda verilen protein ve karbonhidrat değerleri 100 gram üzerinden ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Tabii bunun dışında belli oranda yağ ile beraber bir takım besin takviyeleri de yer almaktadır.