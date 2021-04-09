Çiğ Kabak Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Çiğ Kabak Çekirdeği Faydaları

Çiğ kabak çekirdeği, prostat kanseri başta olmak üzere, pek çok kanser türüne yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır. Çiğ kabak çekirdeği, aynı zamanda bol miktarda omega 3 yağı içerir.



Çiğ Kabak Çekirdeği Nedir?



Çiğ kabak çekirdeği, kuruyemişlerin en popülerleri arasında yer alıyor. Kabak çekirdeği, kabak meyvesinin içinden elde edilir. Ay çekirdeğinin aksine kabak çekirdeğinin yağ oranı oldukça azdır. Çiğ kabak çekirdeğinin kanser hastalıklarının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Çiğ kabak çekirdeği, eski dönemlerde ilaç olarak da kullanılmış özel bir kuruyemiştir. Çiğ kabak çekirdeğinin içinde çinko, fosfor, kalsiyum, demir gibi çok sayıda mineral bulunur.



Çiğ Kabak Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Çiğ kabak çekirdeği, prostat kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün önlenmesine yardımcı olur. Besin içeriği bakımından zengin olan bu yemiş, yatmadan önce bir avuç tüketildiği zaman ileri yaşlarda görülen unutkanlığın azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çiğ kabak çekirdeği, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Çiğ kabak çekirdeği, ülkemizde en çok tüketilen kuruyemişler arasında yer alıyor. Günde sadece bir avuç kabak çekirdeği tüketmek, insanların günlük magnezyum ve çinko ihtiyacını karşılar. Hatta dünya sağlık örgütü kabak çekirdeğinin çok etkili bir çinko ve magnezyum kaynağı olduğu için bu tohumun mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtmiştir.



Çiğ Kabak Çekirdeği Faydaları

-Çiğ kabak çekirdeği, çok iyi bir magnezyum kaynağıdır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İçinde bulunan çinko bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Prostat kanseri başta olmak üzere, çok sayıda kanser türüne yakalanma riskini en aza indirmeye yardımcı olur. Çiğ kabak çekirdeğinin içinde, bol miktarda omega 3 yağı bulunur.

-Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Günde bir avuç kabak çekirdeği tüketmek, insan vücudunun fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan magnezyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Magnezyum, başta kalp olmak üzere pek çok organ için çok önemlidir. Kan damarlarının gevşemesine yardımcı olur.

-Diş sağlığını korumaya yardımcı olur.

-Kabak çekirdeği, çinko açısından oldukça zengin olan bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Vücutta çinko eksikliği, pek çok hastalığa neden olabilir. Çinko eksikliği durumunda soğuk algınlığına yakalanma riski önemli ölçüde artar, depresyon, grip, düşük yapma olasılığı ve akne oluşumu gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

-Kabak çekirdeği, pek çok besin kaynağına oranla daha çok Omega-3 içerir. Omega-3 yağları, kalp hastalığı oluşumunu en aza indirir, diyabeti azaltır, kötü kolesterolün oluşumunu önler ve kanın akışkanlık seviyesini arttırır. Bu sayede damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkların oluşumu önemli ölçüde önlenir. Aynı zamanda vücudun kanserle savaşmasına yardımcı olur. İltihap oluşumu gibi sorunlara karşı oldukça etkilidir ve yaşlanmayı azaltır.

-Prostat hastalığından korur.

-Diyabet oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

-Dinlendirici etkisi vardır.

-Karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kabak Çekirdeği Zararları Var mıdır?



Kabak çekirdeğini fazla tüketmek kolesterolü yükseltir ve ishale neden olabilir.



Kabak Çekirdeği Yutulur mu? Kabak Çekirdeği Yutmak



Kabak çekirdeği küçük bir besin olduğu için yutulabilir. Fakat çeşitli sindirim problemleri yaşamamak için çiğneyerek tüketilmesi önerilir.



Kabak Çekirdeği Nasıl Yenir?



Kabak çekirdeği, çiğ olarak tüketilebileceği gibi tatlıların içine ya da yiyeceklerin içine konularak ya da kavrularak da tüketilebilir.