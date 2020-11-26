Ciara, Zorlu Geçen Hamileliğinin Detaylarını Paylaştı

Geçtiğimiz Şubat ayında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklayan güzel yıldız, bu yılki müzik ödülleri etkinliğinde hamileliğiyle ilgili: “Pandemi döneminde zaten her gün aynı dört duvardasınız. Sonrasında hamile kalmak, zamanın gerçekten yavaş ilerlediğini hissettirdi " dedi.

Bir salgın sırasında beklemenin yanı sıra Ciara, geri vermek istediğini ancak zorlu hamileliğinin bunu zorlaştırdığını açıkladı. "Ve vücudum o kadar ağrıyordu ki, dürüst olmak için hamileliğimin sonunda bir bastona ihtiyacım olacağını düşündüm" diye açıkladı. "Sonunda evin içinde yürüyen bir penguen oldum, ama yaratıcılık her şeyi atlatmama yardımcı oldu ve gidebilmek bir nimetti.”

Ciara salgın sırasında hamile kaldığını açıkladı

Ciara, üçüncü hamileliği boyunca alıştığından farklı bir protokole uymak zorunda kaldığını belirterek, engellerin üstesinden gelmek zor olsa da iyi şeylere odaklanmayı hedeflediğini paylaştı. "Hastane kontrollerinde, kocamın yanımda olamadığı bu zamanları asla unutamayacağım” dedi.

Pandemi sürecinde, sancılı bir hamilelik geçiren ve evde iki çocuğu olan Ciara, beklediği süre boyunca kesinlikle umudunu kaybetmediğini de sözlerine ekledi.