MAHMURE ÖZEL
Churchill Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...
"Sıcak havaların en ferahlatan içeceklerinden olan churchill'in (çörçil) yapımı bir hayli basit ama etkileri fazla. Yaz günlerinde vücuda sıvı, elektrolit, mineral ve vitamin katkısı sağlayan churchill'in nasıl yapıldığını anlatıyoruz."
Churchill nasıl yapılır?
Malzemeler:
Bir şişe maden suyu
1 adet limon
Yarım çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Limonun suyunu sıkın ve bir bardağa alın. Üzerine yarım çay kaşığı tuzu ilave edin.
Son olarak da maden suyunu bardağa ekleyin. Churchill içmeye hazır!