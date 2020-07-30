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GeriBeslenme Önerileri Churchill Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Churchill Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Churchill Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...

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Churchill Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...
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"Sıcak havaların en ferahlatan içeceklerinden olan churchill'in (çörçil) yapımı bir hayli basit ama etkileri fazla. Yaz günlerinde vücuda sıvı, elektrolit, mineral ve vitamin katkısı sağlayan churchill'in nasıl yapıldığını anlatıyoruz."

Churchill nasıl yapılır?

Malzemeler:

Bir şişe maden suyu

1 adet limon

Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Limonun suyunu sıkın  ve bir bardağa alın. Üzerine yarım çay kaşığı tuzu ilave edin.

Son olarak da maden suyunu bardağa ekleyin. Churchill içmeye hazır!

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