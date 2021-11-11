Christmas (Noel) Ne Zaman? İşte, Christmas (Noel) Gelenekleri

Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ve Milat Yortusu olarak da bilinen Christmas (Noel) kutlamaları pek çok ülkede çeşitli ritüellere tanıklık ediyor. oel ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Peki, Christmas ne zaman kutlanacak? İşte dünyadaki en ilginç Christmas (Noel) gelenekleri...

Christmas (Noel) Nedir?

Noel bir diğer adıyla Christmas, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir.

Christmas (Noel) Ne Zaman?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.

Christmas (Noel) Gelenekleri

Günümüzde Noel Günü, çoğunlukla Hristiyan olmayanlar da dahil olmak üzere, dünyadaki ülkelerde büyük bir festival ve resmi tatil olarak algılanıyor. Sadece az sayıda Hristiyan olmasına rağmen Noel’in popüler olduğu Japonya gibi ülkeler, Noel’in hediye verme, süslemeler ve Noel ağaçları gibi laik yönlerinin çoğunu benimsemişlerdir. Dünyanın dört bir yanındaki Noel kutlamaları, farklı kültürel ve ulusal gelenekleri yansıtacak şekilde belirgin biçimde değişebilir. Güçlü bir Hıristiyan geleneğine sahip ülkeler arasında, bölgesel ve yerel kültürleri içeren çeşitli Noel kutlamaları gelişmiştir.

Hristiyanlar için bir Noel Arifesi veya Noel Günü kilise hizmetine katılmak Noel sezonunun tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Noel, Paskalya kiliseye katılım süresinin en uzun olduğu günlerdir.

Hristiyan Noel kutlaması için, Doğuş oyununun izlenmesi en eski geleneklerinden biridir. Çocuklar İsa'nın doğumunu kutlayan Noel şarkıları söyler.

Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya'da, Doğuş oyunları genellikle sokaklarda açık havada yeniden yaratılır.