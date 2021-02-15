Chia Tohumu Nasıl Yetişir? Chia Tohumu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Chia tohumunun hem sindirim sistemi hem de kalp hastalıklarına yönelik faaliyetleri günümüz araştırmacılarının sıklıkla irdelediği konulardan biri haline gelmiştir. Özelikle kas ve kemik sistemini güçlendirmesi nedeniyle fitness programlarında listelerin başında yer alan tohum, obeziteye yönelik de etkili bir üründür. Bu etkinin nedeni içeriğinde karın yağı dokusunu azaltan metabolizma hızlandırıcı formülünden kaynaklanmaktadır.

Chia Tohumu Nasıl Yetişir?

Genellikle Şubat ve Mayıs aylarında ekimi yapılan tohumu için hasta dönemi sonbahar-yaz sezonudur. Kolay çimlendirilebilen tohumun, dünyada da pek çok arazide ekimi yapılabilmektedir. Ortalama tek yılda 100-150 günlük bir süre zarfında yetiştiği bilinmekte, genellikle ılıman ve yarı kurak bölgeler için verimli sonuçlar doğurmaktadır. Erken süreçte çiçeklenebilen ve çiçeklerini koruyabilen bir tohum olması el hasadını elverişli kılmaktadır. Kurağa dayanıklı, rakımı yüksek bölgelerde yetiştiricilik oranı yüksektir. Yetiştirme koşullarının elverişliliğine bağlı olarak genellikle 50-150 kilo arasında çıkarılması mümkündür. Sulak alanlarda bu verim grafiği daha da yükselmekte, elde edilecek ürün gramı artmaktadır.

Faydaları Saymakla Bitmiyor

Chia tohumu sağlık açısından pek çok faydası olan bir tohumdur. Başta kalp-damar sağlığı olmak üzere, antioksidan özelliği taşıması ile beslenmeye yönelik programlarda da etkili bir besindir. Elde edilmiş yağlar kanser araştırmalarda da test edilmiş pozitif yönde sonuçlar vermeye başlamıştır. Bağışıklık güçlendirici bir tohum olması gribal enfeksiyonlara karşı araştırmalara etkili bir nitelik kazandırmıştır.

Chia Tohumu Türkiye'de En Çok, En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Ülkemizde son yıllarda yükselen bir trend haline gelmiş olan chia tohumu için ekim girişimleri yapılmaya devam edilmektedir. Son yıllarda Malatya’da ekim denemeleri yapılmış ortalama 45 ile 150 kilo arasında değişen bir verim beklentisi ile karşılaşılmıştır. Pazar aralığı geniş bir tohum olması nedeniyle yurt dışından ithal etmek yerine ülke topraklarında ekiminin başlaması ile faaliyetler hız kazanmıştır.