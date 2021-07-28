Ceyt Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Ceyt Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Ceyt Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Ceyd taşı, en çok bilinen taş çeşitlerinden olmaktadır. Bu sebeple çoğu ülkede Ceyd taşı ile ilgili olan aksesuarlara rastlamak mümkün olmaktadır.

Ceyd Taşı Nedir?

Ceyt taşı, kuvars adı verilen taşın lazer ile beraber işlem görmesi ya da asit ile özel bir şekilde reaksiyonu neticesinde elde edilmekte olan çeşitli renk ve desenlere sahip taşlara verilmiş genel bir isimdir.

Ceyd Taşı Ne İşe Yarar?

Ceyd taşı iyileştirme etkisinin yüksek olduğu taş çeşitlerinden bir tanesidir. Genel olarak kişilerin iyileşmesini desteklediği için kullanılmaktadır.

Ceyd Taşı Nerelerde Bulunur?

Ceyd taşı dünya üzerinde pek çok bölgede bulunur. Dünya genelinde en zengin olan yeşim yatakları Çin, Burma, Meksika ve Yeni Zelanda’da bulunmaktadır. Hotan, Türkistan, Yarkent ve Baykal Gölü’nün yakınlarında da eski zamanlardan beri yeşim elde edilmektedir.

Ceyd Taşı Nasıl Anlaşılır?

Ceyd taşının ışığı tıpkı suda olduğu gibi yansıtabilen, pürüzsüz ve canlı olan bir rengi bulunmaktadır. Şayet taşın rengi donuksa ya da düz ise taş da büyük olasılıkla sahte olmaktadır. Ceyd taşı bazen tamamen opak da olabilmektedir. Bunun dışında opak olan Ceyd taşları çok değerli olmamaktadır. İçerisinde hava kabarcıklarının mevcut olduğu Ceyd taşları genel olarak gerçek olmamaktadır.

Ceyd Taşı Nasıl Kullanılır?

Ceyd taşı hem aksesuar olarak hem de süs eşyası olarak kullanılabilmektedir. İyileştirici etkisinin ortaya çıkabilmesi amacı ile kişiler genel olarak üzerlerinde taşımaktadır. Böyle çok daha etkili olduğu kabul edilmektedir.

Ceyd Taşı Faydaları Nelerdir?

Ceyd taşının çok ayıda yararı bulunmaktadır. Bu yararlardan birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan bütün rahatsızlıklara karşı iyileştirici bir etkisinin olduğu düşünülmektedir.

Ceyd taşı, sevginin yoğunlaşmış olan usaresi ve yoğunlaşarak cisimleşmiş şekli olarak nitelendirilir.

Gevşetici bir enerjiye sahiptir. Ruhsal olan gerginlikleri gidermektedir ve kişileri rahatlatmaktadır. Bununla birlikte dinlendirici bir etkisi de bulunmaktadır.

Bilgelik, merhamet, adalet, alçakgönüllülük, sadakat, cömertlik ve sevgi gibi duyguların ve bilincin oluşması yardımcı olmaktadır.

Korkudan ve endişeden kurtarmaktadır. Cesaret, huzur ve özgüven duygusunu vermektedir. Bunun için ise sol el içerisinde Ceyd taşı ovalanmalıdır ya da kalp bölgesine gelecek bir biçimde takılması gerekmektedir.

Ceyd Taşı Özellikleri Nelerdir?

Ceyd sadece sertlik dereceleri farklı olan Jadet ya da Nefrit taşlarının genel adıdır. Nefrit, yeşilin farklı tonları içerisinde yer alan renklere sahip olmaktadır. Genel olarak bakıldığında ise koyu yeşildir. Jadet taşı ise başta yeşilin tonları dahil olmak üzere kırmızı, leylak, sarı, beyaz, pembe, siyah, mor, kahverengi ve mavi olabilmektedir. Binlerce yıl öncesindeki dönemlerden bu yana zamana kadar ceyd taşını en kıymetli taşlardan biri olarak kabul etmişlerdir. Efsaneye göre ise büyük Çin Ejderinin dünya üzerine boşaltmış olduğu tohumların donmuş şekli Ceyd taşını oluşturmuştur.

Ceyd Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Ceyd taşının kullanılması ile çok sayıda kolye, tesbih, yüzük, bilezik ve benzeri olan aksesuarlar elde edilmektedir. Bu aksesuarlar, Ceyd taşının taşınmasını ve kullanılmasını oldukça kolay bir hale getirmektedir. Bu sebepten dolayı Ceyd taşının kullanımı oldukça yaygın olmaktadır.

Ceyd Taşı Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Ceyd taşı alındığında kullanmadan önce belirli aralıklar ile temizlenmesi gerekmektedir. Yapılan temizlik ise taşın enerjisinin düzenlenmesine yardımcı olur. Akan suyla temizleme yönteminde sert taşlar akan suyun altına konur. Dört ya da beş dakika kadar yıkanır. Deniz suyu veya tuzlu suda bekletme yönteminde ise sert taşlar on dakika boyunca deniz suyu veya tuzlu su içerisinde bekletilerek temizlenir.