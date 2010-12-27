Cevizli Browni
"Suat Usta'dan nefis bir browni tarifi. Mutlaka deneyin..."
Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 3 adet yumurta
- 3 çorba kaşığı kakao
- 80 gr bitter çikolata
- 4 çorba kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı ceviz içi
- 1 çay bardağı kabartma tozu
- 1,5 su bardağı toz şeker
Yapılışı:
Çikolatayla yağı bir kapta eritip şeker ve yumurtanın konulduğu kaba döküp çırpıyoruz.Sonra içine tuz,un,irice kıyılmış cevizleri kabartma tozu koyup çırpıyoruz ve yağlayıp unladığımız fırın tepsisine döküyoruz. 200 derecede 30 dk pişiriyoruz.