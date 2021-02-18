Ceviz Nasıl Yetişir? Ceviz Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ceviz, hızla büyüyen ceviz ağaçlarında yetişir. Bağ ve bahçelerde yetişen ceviz aşılı ve aşısız olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşısız yabani cevizler meyve vermekte zorluk yaşarken aşılı ceviz ağaçlarında verim yoğun olur.



Ceviz Nasıl Yetişir?



Ceviz ağacı hızlı büyümesi ile bilinir. Boyu 25 ile 40 metreye kadar çıkabilen ceviz ağacı pek çok alanda yetişebilir. Yayvan bir şekli olan ceviz ağacı geniş bir alanı kaplar. Ceviz ağaçlarının kökü kazık kökü olarak bilinir. Bu nedenle çok sayıda kılcal kök bulunmaktadır. Ceviz yetiştiriciliği oldukça özen ister. Ceviz ağaçları ılıman iklimde kaliteli toprakta yetişir. Verimin artması için bakım ve doğru sulama, aşılamanın yapılması gerekir. Ceviz ağaçları kış aylarında sert geçen yerlerde, rüzgarın yoğun olduğu bölgelerde sıklıkla yetişirler.



Ceviz Nerede Yetişir?



Ceviz ağaçları genellikle yazın çok güneşli, kışın ılıman geçen soğuk rüzgarlardan korunmuş vadilerde yetişir. Kışın dinlenme periyotlarına göre bahçe kurulduğunda kışı sert geçiren alanlarda da ceviz yetişebilir. Ceviz hasadı o yıl yaşanan sıcaklık ve yağış dengesine bağlı olarak değişir. Türkiye genelinde ise ceviz toplanma süresi genellikle sonbahar mevsiminde olur. Dolayısı ile Eylül ayının ortalarına doğru ceviz hasadı yapılır. Bu dönem en iyi ceviz toplama zamanı olarak bilinir. Bu dönemde çoğu cevizler çatlamaya başlar.



Ceviz Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye genelinde pek çok ilde ceviz yetişir. Hem iklimin hem de verimli toprakların etkili olduğu ülkemizde ceviz yetiştiriciliği önemli ölçüde ilerlemiştir. Buna göre ceviz üretim miktarı Ege bölgesinde yüzde 16 olurken Güneydoğu bölgesinde yüzde 15,5 olarak bilinir. Ayrıca diğer bölgelerde de yüksek oranda ceviz yetiştirilmektedir. Özellikle Bursa, Van, Kahramanmaraş, İzmir, Aydın, Zonguldak, Denizli, Samsun, Ordu ve Malatya illeri ceviz yetiştiriciliğinde önde gelen iller arasında yer alıyor.



Ceviz En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye genelinde pek çok şehirde ceviz yetiştirilir. Özellikle de genele bakıldığında en fazla ceviz Kahramanmaraş ilinde yetiştirilir. Kahramanmaraş ilinde yılda ortalama 25- 30 ton aralığında ceviz toplanmaktadır. Bunun yanı sıra ceviz en çok Güneydoğu Bölgesi'nde yetişir. Bu alanlarda yetiştirilen cevizin kalitesi de çok yüksek olur. Kahramanmaraş, Van, Malatya ve Gaziantep ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller arasında gelmektedir.