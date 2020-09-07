Cep Telefonu ve Beyin Tümörü Arasında Bir Bağ Var mı?

Belirtiler tümörün yerine ve büyüme hızına göre değişiyor

Beyin fonksiyonlarının çok çeşitli olması nedeniyle klinik tablonun çok zengindir. Tümörün nerede yerleştiğine ve ne hızla büyüdüğüne bağlı olarak belirtiler de çok büyük farklılıklar gösterebilir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, görme – konuşma - duyu ve yürüme bozuklukları, kuvvetsizlik, epilepsi yani sara nöbetleri beyin tümörü açısından uyarıcı olabilir.

Beyin tümöründe genetik faktörler etkili

Beyin tümörlerinin sonuçları bakımından son derece önemli olduğu için uzun yıllardır nedenleri araştırılıyor. Neden olarak da pek çok şey ortaya kondu, iddia edildi, araştırıldı ama genetik faktörler önemli. Bazı genetik sendromik durumlar var. Bu sendromlar kapsamında görülen beyin tümörleri var. Bunların dışında beyin tümörü oluşumunu kolaylaştıran birtakım genetik bozukluklar var.

Ancak burada tümörlerin tek bir kromozom bozukluğundan değil, multi genetik yani birçok genetik bozukluğun bir araya gelmesi ve hatta çevresel faktörlerin eklenmesiyle ortaya çıkmasından bahsedebiliriz. Dolayısıyla vücudun diğer organ tümörlerinde olduğu gibi çok yüksek penetrasyonda şu genetik bozuklukluk olursa, şu anormali olursa tümör ortaya çıkacaktır diye çok yüksek olasılıkta işaret edebildiğimiz bir tümör bulunmuyor.

İyonizan radyasyon beyin tümörüne yol açıyor

Genetik faktörlerin dışında tükettiğimiz içeceklerden yiyeceklere ve hatta soluduğumuz havaya kadar pek çok etken araştırılıyor. Bir dönem travmalar sorumlu tutulmuştu. Yiyeceklerdeki katkı maddeleri, birtakım besinler, enfeksiyonlar ve virüslerin beyin tümörüne neden olabileceği düşünüldü. Ancak şu ana kadar beyin tümörüne yol açtığı kesin olan sadece iyonizan radyasyon var. Bunun dışında çevresel bir faktörün beyin tümörüne yol açtığı henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı.

Cep telefonu ile beyin tümörü arasında bağ yok

Cep telefonları iyonizan radyasyon grubuna girmiyor. Ancak son yıllarda gündemde olması nedeniyle bilimsel olarak araştırılan bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Literatüre baktığımızda farklı görüşte yayınları görebiliyoruz ama beyin tümörüne yol açtığını belirten yayınlarda da çok ciddi bir kanıt bulunmuyor. Sadece ihtimal düzeyindeler. Bazı yayınlarda ise cep telefonları ve diğer dijital ekipmanlarla beyin tümörü arasında bir nedensellik bağı kurulmuyor. Dolayısıyla tam olarak birbirine bağlı olduklarını şu an için söylemek zor.

Baş ağrısı beyin tümörü olduğunu göstermez

Beyin tümörleri akla gelebilecek her türlü belirtiyle ortaya çıkabiliyor. Bunlardan en önemlisi baş ağrısı diyebiliriz ama baş ağrısının bine yakın nedeni var. Dolayısıyla baş ağrısı beyin tümörü olan hastaların çoğunda görünmekle birlikte baş ağrısı olan bir kişide beyin tümörü çıkma olasılığı çok düşüktür. Ancak beyin tümörü olan bir kişide baş ağrısı ile klinik tablo oluşması son derece yüksektir.

Yani baş ağrısı olan hastaların çok azında beyin tümörü çıkacaktır, dolayısıyla baş ağrısı olan birinin hemen beyin tümöründen endişe etmesi gerekli değildir. Tabii ki tetkiki gerektirir, bir hekime gidildiğinde görüntüleme yapılacaktır. Sonuç olarak baş ağrısından beyin tümörüne varma ihtimali çok düşüktür. Baş ağrısı yaşayan kişilerin bir ön yargıya ve korkuya kapılmamalarını öneririm.

Baş ağrısı kolda uyuşma da pek çok nedenden ortaya çıkabilecek bir rahatsızlıktır. Bu gibi şikayetlerde ilk akla gelen hastalığın beyin tümörü olmaması gerekir. Aynı şekilde migren de primer baş ağrıları sendromu olarak tanımlanan ve şemsiye tanılar arasında yer alan bir hastalıktır. Migrenle beyin tümörü arasında hiçbir ilişki yoktur. Birbirlerinden seyir, tedavi ve sonuç olarak tamamen farklı hastalıklardır.

Beyin tümörlerinde cerrahi müdahale önemli

Beyin tümörlerini kategorilerine ayırabiliriz. Burada iyi huylu tümörlerden, kötü huylu tümörlerden ve ayrıca erişkin kişilerde çok yüksek oranda görülen diğer organ tümörlerinin beyne sıçramasından bahsedebiliriz. Bu tümörleri 3 grupta ele aldığımızda esas olarak hepsinde cerrahi müdahale gerekmektedir. Bazı tümörler yine cerrahi müdahale gerektirir ama eğer teknik olarak zor ve hasta için fonksiyon kaybına yol açabilecekse lemfoma ve pineal bölgenin bazı tümörlerini tamamen çıkarma konusunda ısrar edilmiyor.

Cerrahi müdahale her şeyden önce tümörün ne olduğunu anlamamıza yardımcı olduğu için çok önemli. Cerrahi müdahale sayesinde patalojik çalışmalar, genetik değerlendirmeler yapılabiliyor. Tümör alındığında kafa içi basıncına yol açan ekstra kitle yükü ortadan kalktığı için hastanın yaşam kalitesi ve nörolojik durumu düzelmiş oluyor.

Kötü huylu tümör olsa dahi daha sonra yapılacak radyo terapi, kemo terapinin daha etkili olması sağlanıyor. Tümöre bağlı ödem hemen her hastada görülür. Tümörü çıkararak bu ödemi gidermek için önemli bir adım atışmış oluyor.

Hastalar hekimleri ile iletişimi koparmamalı

Her hastanın hastalığı, ameliyatı ve ameliyat sonrası tablosu farklı ama her hasta için ortak olan bir tavsiyede bulunmak gerekirse hekimleri ile hastane ile bağlantılarını koparmamaları gerekir. Çünkü tedavi edilen bu hastalıklar ciddi, ağır ve tekrarlayabilecek hastalıklardır. Hastanın durumuna göre bazı kısıtlamalar getirip bazı uyarılarda bulunulabiliyor.