Cep Telefonları Sivilceye Neden Olur mu?

İşte korkunç bir gerçek: Cep telefonları klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri taşıyabiliyor! Evet, doğru okudunuz. Klozeti sürekli elleyebilir misiniz ya da ya da kulağınızı, yüzünüzü değdirebilir misiniz? Cevabınız 'asla' değil mi? Fakat klozet kapağından 10 kat fazla bakteri taşıyan telefonları yemek yerken bile elimizden düşürmüyor, hatta tabağımızın yanına bile koyabiliyoruz.

Cep telefonları sürekli olarak kullanıldığı ve nadiren temizlendiği için her tür mikrop için bir üreme alanıdır. Peki bu durumun sivilce oluşu ile bir ilgisi var mı?

Cep telefonları ve sivilce

Aslında gözeneklerin tıkanmasının en önemli nedeni yer, yağ ve makyaj kalıntılarıdır. Dermatologlar, telefonda çok fazla kalıntı birikimi varsa bunların da gözenekleri tıkayarak akne/sivilce oluşumuna neden olabileceğini, ancak bakterilerin sivilce ile ilgisi olmadığını söylüyor.

Telefonunuz uzun süre yüzünüze bastırılırsa, terlemeye, tahrişe ve gözeneklerinizin tıkanmasına neden olabilir. Telefonun uzun süre yüzünüzde kalması, cildinizde hali hazırda olan kalıntıların hapsolmasına ve böylece sivilce oluşumunu sebebiyet verir.

Telefonların cilde verdiği zararı önlemenin en kesin yolu düzenli olarak alkol ile temizlemektir.

Cep telefonunuzu çok sık kullanıyor, yüzünüze uzun süre maruz bırakıyorsanız işiniz bittiğinde cildinizi temizleyin. Gün içinde sürekli cilt temizlemek zor olduğu için en iyi çözüm ise kulaklık kullanmak olacaktır.

Kulaklık alışkanlığı edinerek telefonunuzu yüzünüzden uzak tutmayı deneyin.