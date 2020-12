Cennet Hurmasının Sağlığa Faydalarını Biliyor Musunuz?

Cennet hurması nerede yetişir?

Cennet hurması, aslen Çin ve Japonya'da yetişen bir meyvedir. Ülkemizde de yetiştirilen ve sevilen bir meyve olan cennet hurması, yoğun olarak Karadeniz'de üretiliyor. Karadeniz'in yanı sıra Adana ve Hatay'da da yetiştirildiği biliniyor.

Cennet hurması oldukça leziz ve faydalı bir meyve olsa da ülkemizde bu meyvenin tadını dahi bilmeyen birçok kişi var. Bu meyveye ön yargı ile bakanlara söylüyoruz; cennet hurması vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin.

İçeriğinde A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum barındırıyor. Uzmanlar bu meyvenin kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiğinin altını çiziyor!

Cennet hurmasının faydalarına daha yakından bakalım...

Cennet hurmasının faydaları

KANSER SAVAŞÇISI: Cennet hurması çeşitli antioksidanlar içeriyor. Bu antioksidanlar ile kanser karşıtı bir özellik gösteriyor. Serbest radikallerle savaşıyor, genel sağlığı iyileştiriyor ve hastalıklara karşı koruyor.

Serbest radikaller, sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştüren hücresel metabolizmanın yan etkileridir. Cennet hurması ise yüksek oranda A, C vitamini, kateşin ve gallokateşin gibi doğrudan çeşitli kanser türlerini önlemeye yardımcı olan bileşikler içeriyor. Özetle, beslenmenize cennet hurması eklemek, kanserden korunmanıza yardımcı oluyor.

BAĞIŞIKLIK ARTTIRICI: Cennet hurmasının yüksek miktarda C vitamini içerdiğini söylemiştik. Öyle ki; cennet hurması diğer meyveler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olandır. Bir adet cennet hurması günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 80'ine sahiptir!

C vitamini bağışıklık sistemini uyarır ve güçlenmesine yardımcı olur. Öte yandan yüksek C vitamini içeriği ile cennet hurması toksinlere karşı savunma hattı oluşturan beyaz kan hücrelerinin üretimini de arttırıyor.

SİNDİRİM DOSTU: Cennet hurması harika bir lif kaynağıdır. bir adet cennet hurması, günlük lif ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılıyor. Yüksek lif içeriği ile cennet hurması sindirim sitemine destek oluyor, kolorektal kanser ve diğer benzer hastalıklardan koruyor. Öte yandan kilo vermeye de yardımcı oluyor. Cennet hurması, mide sorunlarına da yi geliyor. Özellikle gastrit sorunu olanlara tavsiye ediliyor.

YAŞLANMA KARŞITI: cennet hurması vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin. A vitamini, lutein, likopen, beta-karoten ve kriptoksin olmak üzere çeşitli vitaminleri bolca bulunduruyor. Bu vitaminler ise stresi azaltmada, Alzheimer'ı önlemede, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri ile savaşmada büyük rol oynuyor.

TANSİYON VE KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜYOR: Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için de birebir. Cennet hurmasının tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliği bulunuyor. Öte yandan cennet hurması kansızlık tedavisinde de kullanılıyor.

GÖRMEYİ GÜÇLENDİRİYOR: Cennet hurması B kompleks vitaminlerinden zeaksantin'i de içeriyor. Bu antioksidan bir madde olarak biliniyor ve göz sağlığını destekliyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, bu bileşiğin sarı nokta hastalığı, gece körlüğü ve kataraktı azalttığını söylüyor.

KAN BASINCI: Cennet hurması bakır minerali bakımından da zengindir. Bu özelliği ile kan hücrelerinin oluşturulmasına yardımcı oluyor ve kan basıncını düşürüyor.

Öte yandan cennet hurması potasyum bakımında da zengin bir meyvedir. Potasyum ise kan basıncını düşüren, vücuda kan akışını sağlayan önemli bir bileşendir. Uzmanlar, hipertansiyonu yani düşük tansiyonu olanlara cennet hurmasını önermiyor.

Cennet hurması nasıl tüketilir

Bu leziz meyveyi beslenmenize dahil etmenin sayısız yolu bulunuyor.

Cennet hurmasını sadece soyup ve dilimleyip tüketebileceğiniz gibi sabahları yulaf ezmenize ekleyebilir, salatalarınıza dahil edebilirsiniz.

Bunların tanı sıra smoothie'lerinize cennet hurmasını da ilave edebilir, kek ve tatlılarınızı tatlandırmak için cennet hurması kullanabilirsiniz.

Size örnek bir cennet hurmalı tarif de veriyoruz! Cennet hurmalı şekersiz muhallebi tarifi için buraya tıklayabilirsiniz!