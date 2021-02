Cennet Hurması Nasıl Yetişir? Cennet Hurması Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Cennet hurması, diğer meyvelerden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Tek tip bir renge sahip olan cennet hurması, koyu portakal renginde sadece alt yüzü tüylü, diğer yerleri tüysüz bir meyva çeşididir. Yenilebilen bir meyve olan cennet hurması, ağaçta yetişir.

Cennet Hurması Nasıl Yetişir?

Cennet hurması, kendi çekirdeklerinden yetişen bir ağaç çeşididir. Meyvenin içerisinden özellikle çıkarılan çekirdekler, önce saksıda veya küçük bir alanda çimlendirmeye bırakılmalıdır. Saksının içine konulan temiz toprak yaklaşık 15 dakika sulandıktan sonra çekirdekler toprağa ekilir. Çekirdekler, nemli ortamlara ihtiyaç duymaktadır, bu nedenle de ekildiği yerin veya saksının 8 hafta boyunca nem ihtiyacına dikkat edilmelidir.

8 haftanın ardından (Bu süre ortalama değişiklikler göstererek 10 haftaya kadar çıkabilmektedir.) filizlenmiş olan cennet hurması ağacı saksıdan normal toprağa alınarak büyümeye bırakılmalıdır. Büyüme safhasında cennet hurması ağacı yine nemli ıslak ortamlara ihtiyaç duyar.

Cennet hurması ılıman iklimi seven bir ağaç çeşididir ancak soğuğa karşı dayanıklı yapıları ile bilinmektedir. Cennet hurması ağacının çiceklenmesi mart ve nisan aylarında gerçekleşir. İlk meyvelerini ise eylül ve ekim aylarında vermektedir. 1-2 yıl içerisinde meyve verebilen cennet hurması ağacının olgunlaşması yaklaşık 5 seneyi almaktadır.

Cennet Hurması Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?

Cennet hurması ağacı, ılıman iklimi seven bir ağaç türü olduğu için Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilmektedir. Bu nedenle de sıkça görülmesi mümkündür. Ancak özel olarak Akdeniz Bölgesinde yetiştirilme alanları bulunmaktadır. Kış aylarında serin yerleri seven cennet hurması ağacı Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde de yetiştiriciliğinin yapılması mümkündür. Seralarda açılan özel alanlarda cennet hurması meyvesinin de saklanması mümkündür. 2-4 ay arasında saklanabilen cennet hurması meyvesi -1 - 1 derecede özel kasalarla saklanır.

Cennet Hurması Türkiye'de Nasıl Yetiştirilir?

Türkiye'de oldukça fazla tüketilen cennet hurmasının özel olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda bahçe çalışmaları kış aylarında yapılmaktadır. Fideleme döneminde özel olarak seralarda saklanan cennet hurması için genel olarak küçük alanlara ağaçlarının dikilmesi yapılır. Toprağın temizlenme çalışmalarının ardından gübreleme ile zenginleştirilmesi yapılmasının ardından belirli sıralarla özel olarak hazırlanan alanlara dikimi yapılır. Akdeniz Bölgesi'nde cennet hurması ağaçlarını sık sık görmek mümkündür.