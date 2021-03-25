Cennet Hurması Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Cennet Hurması Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Cennet hurması ağacı genellikle sıcak ılıman iklimlerde yetişen bir ağaç türüdür. Kışın yapraklarını döken cennet hurması ağacı soğuk kış şartlarına daha dayanıklıdır.



Cennet Hurması Ağacı Nedir? Cennet Hurması Ağacı Hakkında Bilgi



Cennet hurması ağacı Ebenaceae familyasına ait olan çok yıllık bir bitkidir. Anavatanı Çin olan cennet hurması ağacı sonraki yıllarda Japonya'ya da getirilmiştir. Yüksek oranda askorbit asit ve A vitamini kaynağı olan cennet hurmasının buruk bir tadı vardır. Bu buruk tat ise meyvenin içerdiği fenolik bileşiklerinden meydana gelmektedir.



Cennet Hurması Ağacı Latince İsmi



Türkiye genelinde daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetişen cennet hurması ağacının Latince ismi Diospyros Kaki olarak bilinmektedir. Çeşitlerine göre ağacın dallarında farklılık olan cennet hurması ağacı dik, yarı dik ve yayvan olarak bilinmektedir. Bu ağacın orta dalları ise çeşitlerine göre kuvvetlenirler.



Cennet Hurması Ağacı Özellikleri



Son yıllarda bilinilirliği iyice artan cennet hurması ağacı havadaki nem oranının yüksek olduğu yerlerde yetişir. Cennet hurması ağacı çoğunlukla rüzgarlardan etkilenmez. Hava neminin az olduğu bölgelerde yetişen cennet hurması ağacı iyi sulama yapıldığı takdirde verimli olur ve çok ürün verir. Cennet hurması ağacı orta ağır toprakları sever. Ayrıca cennet hurması ağacı diğer topraklara da uyum sağlamaktadır.



Cennet Hurması Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Cennet hurması ağacı aşılı açık kökleri ile birlikte toprağa ekilir. Cennet hurması ağacı genel olarak kasım ayının birinci ve ikinci haftasından itibaren ekilebilir. Ayrıca cennet hurması ağacı bölgelere ve rakıma göre nisan ayının son haftasına kadar da dikilebilir.



Cennet Hurması Ağacı Nerede Yetişir?



Cennet hurması ağacının ana vatanı Çin olarak bilinir. Japonya'da da oldukça fazla yetişen cennet hurması ağacı Türkiye genelinde özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yetişmektedir. Nemli toprakları seven cennet hurması ağacı özellikle Karadeniz Bölgesinde yetişir. Cennet hurması halk arasında Trabzon hurması olarak da bilinir.



Cennet Hurması Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Cennet hurması genel olarak nemli bölgelerde yetişmektedir. Subtropik iklim meyvesi olan cennet hurması sıcak ılıman iklim şartlarına da uyum sağlar. Cennet hurması ağacı kışın yaprak döktüğü için soğuk hava şartlarına da dayanıklıdır. Çoğu cennet hurması ağacında meyve oluşumları genellikle 140 ve 160 gün arasında olmaktadır. Hava neminin az olduğu tüm bölgelerde cennet hurması ağacı iyice sulanarak verimin arttırılması planlanır.



Cennet Hurması Ağacı Yaprak Döker mi?



Cennet hurması ağacı genellikle kış aylarında yaprak döker. Kış aylarında yaprak döken cennet hurması ağacı soğuk kış şartlarına da uyum sağlayabilir. Cennet hurması ağacı genel olarak subtropik meyve türleri arasında en dayanıklı olanlarıdır. Türkiye genelinde daha çok Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde yetişen cennet hurması ağacı nisan sonlarında çiçek açarlar. Cennet hurması ağacı geç çiçeklendiği için erken ilkbahar donlarından da etkilenmez.



Cennet Hurması Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Cennet hurması ağacı çelik ve aşı yöntemi ile çoğaltılmaktadır. Çeliklerin köklenmeleri zor olduğu için cennet hurması ağaçlarında genellikle aşılanma yöntemleri tercih edilmektedir. Cennet hurması ağaçlarına genel olarak göz ve ya kalem aşı uygulanmaktadır. Nemli ortamlarda yetişen cennet hurması ağacı özellikle orta ağır toprakları sevmektedir. Cennet hurması ağaçlarının da iyice sulanması ve bakımının da yapılması gerekir.



Cennet Hurması Ağacı Faydaları Nelerdir?



Cennet hurması ağacında yetişen cennet hurması meyvelerinin sağlığa faydaları saymakla bitmez. Cennet hurmasının içeriğindeki antioksidanlar kansere karşı savaşmaktadır. Vücudu pek çok hastalığa karşı koruyan cennet hurmaları genel sağlık durumunu da iyileştirmektedir. A ve C vitamini açısından zengin olan cennet hurması ağacı doğrudan kanser türlerini de önler. Bağışıklığı da arttıran cennet hurması mantar enfeksiyonlarına karşı da savaşmaktadır. İyi bir lif kaynağı olan cennet hurması sindirim sistemine de yardımcı olmaktadır.



Cennet Hurması Ağacı Hastalıkları Neler?



Cennet hurması ağacında bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapraklarda leke hastalığı oluşabilir. Bu hastalık ağaçlarda erken meyve olgunluğu yaratabilir.



Cennet Hurması Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Cennet Hurması Ağacı Kullanım Alanları



Cennet hurması ağacının meyveleri tüketilir. Özellikle vitamin ve mineral açısından zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini de korumaktadır.