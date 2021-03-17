Çene Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Çenenin boyutu, şekli ve konumu yüzün genel görünümünü etkileyen en önemli estetik unsurlarından biridir. Özellikle yüzün üçgen görünümde çene şekli çok önemlidir. Bazı kişiler doğuştan kare şeklinde bir çene görünümüne sahiptir. Bu yüzün olduğundan büyük ve kilolu durmasına neden olabilir.

Bazı kişilerde de çenenin şekli ideal pozisyonundan daha ileride ya da geride durur. Günümüzde cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler ile çeneye ideal şekil, boyut ve pozisyon sağlanabilir. Genel olarak çene estetiği, hem estetik hem de işlevsel açıdan hastaları rahatsız ettiği durumlarda uygulanır.

Çeneye üçgen bir şekil verilebilir

Çene estetiği operasyonu ile geniş çeneler üçgen bir forma dönüştürülebilir. Bu sayede yüze üçgen bir görünüm de verilebilir. Çene çıkıntısı ideal pozisyonuna getirilebilir. Cerrahi teknikler ile çene kemiğine müdahale edilebilir.

Operasyondan sonra hastanın iyileşmesi için bir süreliğine çiğneme hareketi yapması kısıtlanabilir. Bazı durumlarda ise yalnızca çene ucuna müdahale edilebilir. Bu sayede çene yapısı estetik açıdan iyileştirilerek daha hızlı ve zahmetsiz bir iyileşme süreci geçirilebilir. Çene operasyonu kişinin ihtiyacına göre planlanır.

Ameliyatsız yöntemlerle çene estetiği

Cerrahi olmayan yöntemlerle de çene şekillendirme operasyonları yapılabilir. Bunun için genellikle botoks ve dolgu enjeksiyonları uygulanır. Çene kaslarına uygulanan botoks enjeksiyon işlemi ile çene küçültülebilir, dolgu enjeksiyonu ile büyütülebilir.

Ortalama 30 dakika süren enjeksiyon işlemlerinin sonuçları geçici olduğu için hastanın isteğine göre belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir. İyileşme sürecine ihtiyaç olmaması ve hızlı sonuçlar alınması tercih edilme sebepleri arasında yer alır.