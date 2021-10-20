Çemen otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Çemen otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Çemen otu, halk arasında daha çok 'Boy Otu ve Çaman Otu' olarak bilinir. Dünyanın pek çok yerinde yetiştiği gibi ülkemizin bazı bölgelerinde doğada bulunmaktadır.

Çemen Otu Nedir?

Baklagiller familyasına ait olan çemen otu, doğada kendiliğinden yetişmektedir. Görünüşü semizotuna benzeyen çemen otunun tohumları mısır tanelerine benzemektedir. Yeşil yapraklarıyla bilinen çemen otu, yaprakları acıdır. Anavatanı, Yakın Doğu'dur. Güneybatı Avrupa, Suriye ve Lübnan yetiştiği diğer yerlerdir. Çin ve Hindistan'da ayrıca sıklıkla yetişmektedir. Türkiye'de daha fazla Akdeniz bölgesinde bulunuyor.

Çemen Otu Ne İşe Yarar?

Türk mutfağında çemen tozu olarak kullanılan çemen otu, kahvaltılık olarak sıklıkla tercih ediliyor. Sindirim sistemine yararlı olan çemen otu, birçok faydasıyla ön plana çıkıyor.

Çemen Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Çemen otunun yetiştiği ana yerler, Güney Avrupa ve Akdeniz'dir. Baklagiller familyasından olan çemen otu, otsu bitki türüdür. Kimi ülkelerde baharat şeklinde tüketilen çemen otu ülkemizde özellikle, Akdeniz'in başka bölgelerinde bulunur.

Çemen Otu Hangi Mevsimde Olur?

Çemen otunun yetiştiği mevsim yaz aylarının ortalarıdır. Yaz ayında yetişmeye başlayan çemen otu sonbahar mevsiminde toplanmaya başlanabilir. Eylül aylarında semt pazarlarında teze şeklinde bulunabilir.

Çemen Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çemen otu ülkemizde yetiştiriciliği yapılan bitki türlerinden biridir. Çemen otu tarla ve bahçelerde kolayca yetiştirilebilen bitki türlerinden biridir.

Çemen Otu Nasıl Kullanılır?

Çemen otu iki ayrı şekilde kullanılabilmektedir. Baharat olarak yaygın şekilde kullanılan çemen otu, kurutulduktan sonra çay şeklinde de kullanılabilir.

Çemen Otunun Kullanımı

Çemen otu dünya genelinde en çok baharat olarak kullanılıyor. Yaptığınız yemeklerde veya kahvaltıda kolayca kullanılabilmektedir. Et yemeklerinde, çorba ve diğer salça yemeklerinde kullanılabilir.

Çemen Otu Faydaları Nelerdir?

Çemen otu sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını sağlayan bitki türüdür.

Şişkinlik ve gazın giderilmesinde çemen otu kullanılmaktadır.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına fayda sağlar.

Kan şekerini düzenleyici görevi görür.

Kronik öksürüğün sonlandırılmasına çemen otu sıklıkla önerilen bitkilerden biridir.

Kalp krizi riskinin azaltılmasında fayda sağlayıcıdır.

Menopoz döneminin daha rahat geçmesini sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

Kan içerisindeki yağ miktarını ve karaciğer organındaki toksinleri temizlemede yardımcı görev görür.

İçerisindeki demir miktarı sayesinde kansızlığa iyi geldiği belirtilmektedir.

Mide ağrılarının giderilmesinde çemen otu tavsiye edilir. Çemen otu ayrıca soğuk algınlığı riskini azaltan maddeler içermektedir.

Çemen Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Çemen otu vücutta baştan aşağıya olumlu etkiler yapan bitkilerden biridir. Sağlık açısından pek çok faydası olan çemen otunun, yara bölgelerini hızlı şekilde iyileştirdiği belirtilmektedir.

Çemen Otunun Zararları Var mıdır?

Çemen otunun yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış bir zararı bulunmuyor. Ancak aşırı tüketiminde bazı yan etkilerin görülebildiği bilinmelidir.

Kanı sulandırdığından ameliyat önceleri ve sonraları kullanımı uygun değildir.

Alerjisi olan kişilerin çemen otu kullanmaları önerilmemektedir.

Kronik hastalığı olanlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve hassas bünyedeki insanların kullanımı tavsiye edilmez.

Düzenli şekilde ilaç kullanan bireylerin mutlaka öncesinde doktorlarına bilgi vermeleri gerekir.

Çemen Otu Nerede Satılır?

Çemen otu bitki ürünlerinin yer aldığı aktar dükkanlarında kolaylıkla bulunabilir. Bu aktar dükkanlarında olmaması durumunda güvenli internet satış noktalarından bulunabilir. Çemen otu, bitkisel ürünlerin satıldığı büyük marketlerde bulunan bitki türüdür.