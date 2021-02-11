Çekik Göz Tasarımı Nedir?

Birçok kişi çekik badem gözlere sahip olmak ister. Bella eyes, badem göz estetiği ya da çekik göz ameliyatı gibi isimlerle anılsa da estetik cerrahiyle çekik gözlere sahip olmak mümkün.

Çekik göz tasarımı ve ameliyatı nasıl yapılır?

Böylesine güzel bir göz oluşturmak için, periorbital bölge gençleştirme için çeşitli cerrahi, cerrahi olmayan veya kombinasyon yöntemleri kullanılabilmektedir. Cerrahi yöntemler arasında koronal / peritrikiyal, endoskopik, üst ve alt göz kapağı veya transkonjunktival kesi prosedürleri bulunur. Nöromodülatörler, dolgular ve lazer tedavileri, cerrahi olmayan yaklaşımlardan bazılarıdır. Yöntem ne olursa olsun bu özel alan tedavi edilirken estetik tasarım her zaman çok önemlidir.

Çekik göz ameliyatı, endoskopik yöntemler ile ortalama 2,5 saat sürer. Ameliyat genel anestezi uygulanarak yapılır. Saçlı derinin içinden 0,5 milimetrelik minimal kesiler açılarak operasyon tamamlanır. Saçlı derinin içinden açıldığı için görünür bir iz oluşması engellenir. Minimal kesilerin içinden ilerletilen endoskopik cihazlar ile gözlere badem göz şekli verilir. Sonuçlar operasyonun hemen ardından ortaya çıkar.

Endoskopik teknikler ile minimal kesiler uygulandığı için ortalama 1 hafta içinde iyileşme süreci tamamlanır. Bu süre hastanın genel cilt yapısı ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. İyileşme sürecindeki tüm talimatlara tam olarak uyum sağlanması çok önemlidir.

Badem göz estetiği ile kişinin ihtiyacına göre kaş kaldırma, orta yüz germe ya da cilt gençleştirme operasyonları da uygulanabilir.