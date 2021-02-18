Çay Nasıl Yetişir? Çay Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Dünyanın dört bir yanında tüketilen çayın binlerce farklı türü bulunmaktadır. Diğer bir yandan çayın sadece iki ana grubu bulunmaktadır. Bunlardan ilki bitki çaylarıdır. Diğeri ise Camellina Sinensis olarak bilinen gerçek çaylar olmaktadır.



Çay Nasıl Yetişir?



Lezzetli bir çay elde etmek için yapılması gerekenler tohumdan bardağa gelene kadar bitmemektedir. Bu sebeple de çay zanaatkarları bulunmaktadır. Gerçek çayın ise 4 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar siyah çay, yeşil çay, beyaz çay ve oolong çayı olmaktadır. Bu türlerin hepsi de aynı çay yapraklarından elde edilmektedir. Peki, çay nasıl yetişir?

Çay yetiştirmek için uygun olan en iyi iklimler çok fazla yağış alan ve ılık iklimler olmaktadır.

Farklı yüksekliklerde yetiştirilebilen çay, asidik toprakları tercih etmektedir.

Çayın ekilmesi gereken en fazla yükseklik 2200 metre olmaktadır. Bu yükseklikten sonra yetiştirilen çaylar ise daha yavaş büyümesinin yanı sıra aromalarında karışmalar olmaktadır.

İki farklı türü bulunana çayın; Camellia sinensis var. Sinensis türü eski Çin ve Japonya çayları olmaktadır. Diğer türü ise C. sinensis var assamica olmaktadır ve Hint çaylarında popüler olmaktadır.

Çay bitkisinin hasat edilebilmesi için ise öncelikle bitkinin 3 yaşına gelmesi gerekmektedir.

Hasattın el ile yapılmasında ki sebep ise makinaların bitki için çok sert olması ve bu sebeple taze yapraklara zarar vermesi olmaktadır.

Hasattan sonra ise oksidasyon süreci başlamaktadır. Bu süreç çayın türünü belirlemektedir.

Diğer bir yandan çay hasattı yılda iki kez yapılmaktadır. Bu hasatlardan ilki bahar aylarında yapılır ve bu çaylara ilk renk adı verilmektedir. Yaz aylarında yapılan hasattan elde edilenlere ise ikinci renk denmektedir.

Çay Türkiye'de En Çok ve En iyi Nerede Yetişir?



Türk kültüründeki yeri önemli olan çay yaklaşık olarak 1945'li yıllardan bu yana bu ilgiye maruz kalmaktadır. Ancak ülkemizde çay ekimi ve yetiştiriciliği Mustafa Kemal Atatürk'e kadar dayanmaktadır. Atatürk'ün ön ayak olması ile ülkemizde yetiştirilmeye başlayan bu bitkinin istediği iklim ve toprak özellikleri sahip olan tek bir bölgemiz bulunmaktadır. Bu bölgede Karadeniz bölgesi olmaktadır. Ancak bölgenin bütün kısımlarında bu tarım türü yapılmamaktadır. Çay yetiştiriciliği yapılan iller ise;

Rize,

Trabzon,

Artvin olmaktadır.