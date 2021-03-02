Çaşır Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Çaşır Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Mantarların kalori değerinin düşük olması önemli bir noktadır. Mantarların yapılarında vitaminler, selenyum, potasyum gibi değerler bulunabilmektedir.

Çaşır Mantarı Nedir?

Çaşır mantarına birçok yöresel isim verilmektedir hatta bazı yerlerde kabak mantarı diye adlandırılmaktadır. Çaşır mantarı doğada kendiliğinden büyüyen ve son derece faydalı bir mantardır. Özellikle Doğu Bölgelerinde karların erimesi sonrasında yetişen bir mantar olarak bilinir. Kokusu hoşlanmayanlar için rahatsız edici olabilir çünkü oldukça belirgindir. Nane ile safran kokusunu bir arada almanız mümkündür.

Çaşır Mantarı Nerede Yetişir?

Çaşır mantarı doğada çaşır otunun köklerinden yararlanarak, kendiliğinden yetişir. Oldukça değerli bir mantardır. Çaşır bitkisi toprakta 1 yıl kalır ve toprak altında çürür. Bu çürüyen çaşır otundan ise çaşır mantarı ürer. Yetiştiği yerler ise dağlık bölgelerdir. Ülkemizde ise Malatya, Tunceli, Erzincan, Adıyaman, Mersin bölgelerinde görülmektedir.

Bulunduğu bölgelerde genelde pek fazla başka bitki bulunmaz. Bu bölgelerde bol olarak görülse de farklı yerlerde de görülebilmektedir. 1700 metre yükseklikte yetişir. Eğer yağış alan bir bölgeyse çaşır mantarının ağırlığı 6 kiloya kadar çıkabilir.

Çaşır Mantarı Yenir mi?

Çaşır mantarı yaz aylarında mayıs – haziran dönemlerinde görülür. Bu mantar tüketilebilmektedir. Mantar oldukça etli bir yapıya sahiptir. Tatlı ve uzun zaman dayanabilen bir mantar türüdür. Çaşır mantarı yenilebilir ve özellikle mantar sote çok lezzetli olmaktadır.

Çaşır Mantarı Yetiştiriciliği

Ülkemizde yetiştiriciliği pek yaygın değildir. Birkaç küçük yerel üretici tarafında üretilmektedir. Malatya bölgesinde üretimini yapan vardır. Çobanların keşfettiği ve doğadan topladığı bir mantar türüdür. Bu mantar tatlı ve sert bir yapıya sahiptir. Ayrıca parıldayarak kolayca bulunmasını sağlar. Yetiştiriciliği, yetiştirme koşullarının zor olmasından dolayı yapılmamaktadır. Kolay etkilenen bir yapısı vardır ve çevresel koşullara karşı çok hassastır. Havadaki değişim ısı, ışık, nem gibi faktörlerden çok hızlı etkilenir.

Çaşır Mantarı Faydaları

Çaşır mantarının pek çok faydası vardır. Yapılan araştırmalar mantarın bir sağlık deposu olduğu yönündedir. Bazı hastalıklara iyi geldiği ve tedaviye destek olacağı belirtilir. Son zamanlarda da sağlıklı ürün arayışının artması ile mutfaklarda yer almaktadır. Çaşır mantarının faydalı olduğu rahatsızlıklar şunlardır;

Şeker hastalarının, değerlerinin düzelmesine destek olur. Şeker hastaları tarafından güvenle tüketilebilmektedir.

Kalp rahatsızlıkları ile ilgili sorunlar dünyada ve ülkemizde giderek artmaktadır. Kişilerde doğal çözümlere yönelmektedir. Çaşır mantarı kalp dostu gıdalar arasındadır.

Kanser rahatsızlığına da iyi geldiği bildirilmektedir.

İştahsızlık problemi yaşayanlar için faydalıdır

Bağırsak sisteminin düzene girmesinde etkilidir.

Ömrü uzatır.

Çaşır Mantarı Özellikleri

Çaşır mantarı lezzetli bir mantardır. Tatlı olması tüketim sırasında farklı bir artı katmaktadır. Ayrıca besin değerinin yüksek olması farklı bir artısıdır. Çaşır mantarı yaz dönemi ile birlikte talep görmeye başlar.

Şeker hastalarının yoğun olarak talep ettiği mantar türlerinden bir tanesidir. Anti bakteriyel yapıya sahip bir gıdadır. Bağırsak kurtlarının tedavisine de etkili olur. Suda haşlanarak, yemek gibi ya da kızartılarak tüketilmesi mümkündür. Bu mantarın cinsel gücüde arttırdığı söylenir. Ayrıca tüketim için yumurtaya bulanarak kızartılması da söz konusu olabilir.

Çaşır bitkisi de oldukça faydalı bir bitkidir. Mantar olarak kazanılan tüm artılar bitkisi içinde geçerlidir. Ayrıca bitki hali salamura olarak ta saklanabilir. Şeker dengesini sağlıyor olması önemlidir. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde tüketilmesi mümkündür. Ayrıca bitki toz hale getirilerek yaralara sürüldüğünde, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp damarlarının tıkanmasını önler.