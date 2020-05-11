Cartier, Les Epures De Parfum

Cartier Parfümörü Mathilde Laurent, LES ÉPURES DE PARFUM ile hayatın spontan tazeliğini ve kokuların saflığını yeni tasarladığı parfüm serisinde sunuyor. LES ÉPURES DE PARFUM, sade bir parfüm arayışında olan kadın ve erkekler için tasarlandı. Laurent, doğanın tadını çıkarmanın verdiği bu özgün keyfi, hayatın zarif kokusuyla sunduklarını söyledi.

PUR MUGUET, PUR KINKAN, PUR MAGNOLIA: GERÇEKÇİ, ÇARPICI VE CANLI ÜÇ FARKLI PARFÜM

LES ÉPURES DE PARFUM ile Cartier, yaşayan doğanın gerçek tınısını ve güzelliğini kutluyor. Bu, doğanın adeta bir an için bir şişeye doldurulmuşçasına yaşattığı yaratıcı bir meydan okuma.

PUR MUGUET

PUR MUGUET, sınırları zorlayan, eşi benzeri görülmemiş bir realizm, bu parfüm şişesine yansıyan tarihi bir modernizm. En yalın haliyle adeta vadideki zambak.

PUR KINKAN

Tene temas etmeden önce bile tadına varılabilecek hafiflikte bir koku, narenciyenin en saf hali.

PUR MAGNOLIA

Sıradışı bir yaklaşımla romantizmden arındırılmış bir manolya. Tıpkı bir ağaçtan sallanırcasına. Tazelikle rafine edilmiş, ışıl ışıl.