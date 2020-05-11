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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Cartier, Les Epures De Parfum
Alışveriş

Cartier, Les Epures De Parfum

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Cartier, Les Epures De Parfum
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"'Parfümü, yaşayan bir mücevher olarak hayal edin.' Cartier Parfümörü Mathilde Laurent, Cartier’nin yeni parfüm seti LES ÉPURES DE PARFUM’ü karşı konulamaz üç mücevher parçası olarak tasarladı."

Cartier Parfümörü Mathilde Laurent, LES ÉPURES DE PARFUM ile hayatın spontan tazeliğini ve kokuların saflığını yeni tasarladığı parfüm serisinde sunuyor. LES ÉPURES DE PARFUM, sade bir parfüm arayışında olan kadın ve erkekler için tasarlandı. Laurent, doğanın tadını çıkarmanın verdiği bu özgün keyfi, hayatın zarif kokusuyla sunduklarını söyledi.

PUR MUGUET, PUR KINKAN, PUR MAGNOLIA: GERÇEKÇİ, ÇARPICI VE CANLI ÜÇ FARKLI PARFÜM

LES PURES DE PARFUM ile Cartier, yaşayan doğanın gerçek tınısını ve güzelliğini kutluyor. Bu, doğanın adeta bir an için bir şişeye doldurulmuşçasına yaşattığı yaratıcı bir meydan okuma.

Cartier, Les Epures De Parfum

PUR MUGUET
PUR MUGUET, sınırları zorlayan, eşi benzeri görülmemiş bir realizm, bu parfüm şişesine yansıyan tarihi bir modernizm. En yalın haliyle adeta vadideki zambak.

PUR KINKAN
Tene temas etmeden önce bile tadına varılabilecek hafiflikte bir koku, narenciyenin en saf hali.

PUR MAGNOLIA
Sıradışı bir yaklaşımla romantizmden arındırılmış bir manolya. Tıpkı bir ağaçtan sallanırcasına. Tazelikle rafine edilmiş, ışıl ışıl.

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