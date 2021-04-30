Çarkıfelek Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Çarkıfelek Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Çarkıfelek çiçeği, Türkiye'de bazı yerlerde süs bitkisi olarak kimi türleri yetiştirilen bir bitki olarak tüm dikkatleri üzerine çekmektedir.

Çarkıfelek Çiçeği Nedir?

Çarkıfelek çiçeği, çarkıfelekgiller ailesinin örnek bir bitkisidir. Gölge alanlar, nemli duvar dipleri ve kameryeleri seven ve sarmaşarak yetişen otsu veya ağaçsı sarmaşıktır. Bitki 5 ile 7 parçalı koyu yeşil yaprakları almaşık dizilişli olan bitki; yaz boyunca açan tekerlek şekline sahip gösterişli çiçekleri erguvani, kırmızı ve pembe renkte olup oldukça iridir.

Çarkıfelek Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Çarkıfelek çiçeği, hava akımlarından kolay etkilenebilen bir bitki türü olduğundan dolayı hava olaylarından korunması önemlidir. Kış aylarında ise soğuktan korunması bitkinin sağlıklı gelişiminin sürdürülebilir olması için büyük önem taşır. Bu bitkinin bulunduğu yerde başka bitkilerle temas etmemesi gerekir. Bitki sulanırken kullanılan suyun bitkinin toprağının her tarafına yayılmasına özen gösterilmesine dikkat edilmelidir.

Bitkiyi sulamakta kullanılacak olan suyun oda sıcaklığında olması gerekir. Her sulama işleminde aynı ölçüde ve yanı kapta yapılmalıdır ve sulamanın aynı günlerde yapılmaya özen gösterilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Çiçeğin bakımında bir başka önemli unsuru çiçeğin budama işlemi oluşturmaktadır. Kuruyan çiçekten makas yardımı ile yahut dalları çok dipte olmayacak şekilde budama işlemi keskin bir makas yardımı ile yapılmalıdır.

Çarkıfelek Çiçeği Nasıl Ekilir?

Çarkıfelek çiçeği ekimi işlemi öncesinde bitkinin tohumu 12 saat ılık suda bekletildikten sonra sera koşullarında kışın bahçe veya saksı toprağına bırakılır. Toprağa ekilen tohumlar fideye dönüştüklerinde ilkbahar veya yaz sonunda 12 ile 15 cm aralıklı olarak dikimlerinin yapılacakları yere götürülerek tekrar dikim işlemleri gerçekleştirilir.

Çarkıfelek Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Çarkıfelek çiçeğinin çoğaltılma işleminin gerçekleştirilmesinde bitkinin tohumunun kullanımının yanı sıra gövde çeliklerinden de yararlanılabilmektedir.

Çarkıfelek Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Çarkıfelek çiçeğinin tohumları biraz sert bir kabuğa sahip olduklarından dolayı toprağa ekilmeden önce kendi meyvesinin suyunun içinde yahut normal su içerisinde 12 saat kadar bekletilerek ekim işlemi gerçekleştirilen bir tohum olma niteliğine sahiptir.

Çarkıfelek Çiçeği Nasıl Sulanır?

Çarkıfelek çiçeğinin bakımında sulama işleminin doğru yapılmasının büyük öneminin varlığı söz konusudur. Bu bakımdan sulama sonrası kullanılan suyun bitkinin kök çevresinde bulunan toprağın her tarafına ulaştırılmasına dikkat edilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca bitki sulanırken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde suyla doldurularak sulamalar. Sulama işlemi aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülerek gerçekleştirilmelidir.

Evde Çarkıfelek Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Yetiştirilmesi son derece zahmetsiz bir bitki olması ve aynı zamanda hem bahçe hem de saksı içinde yetiştirilebilen bir bitki olduğu için evde çarkıfelek çiçeği yetiştiriciliği yapılmasına olanak sağlar. Bu yüzden isteyen her kişinin çiçeği kolaylıkla yetiştirilmesine olanak sağlar.

Çarkıfelek Çiçeği Latincesi

Hem süs bitkisi hem de şifalı bir bitki olarak kullanılan çarkıfelek çiçeğinin Latince ismi "Passiflora incarnata" olarak bilinir.

Çarkıfelek Çiçeği Özellikleri

Çarkıfelek çok dikkat edici güzellikte çiçek açabilen bir bitki olmasının yanında bazı önemli özellikleri de barındıran bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu güzel çiçeğin dikkat çeken önemli özellikleri:

- Çarkıfelek çiçeğinin bitkisi sarmaşık gibi dolanarak gelişen ağaçsı ve otsu özellik sergileyen yaz boyu çiçek açan bir bitkidir.

- Çiçeklenme döneminde suya gereksinim duyan çarkıfelek çiçeği soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenen bir bitkidir.

- Farklı renklerde çiçek renkte çiçekler açan çarkıfelek bitkisi; pembe, erguvani veya kırmızı renkte iri yapılı çiçekler açmaktadır.

- Anavatanı Amerika olan bir bitkidir.

- Ilıman iklimlerde gelişim gösterir.

- Sahip olduğu sarmaşık yapısı sebebiyle özellikle binaların dışlarında kullanıma uygun bir yapı gösterir.

- Saksı ve bahçelerde yetişebilen bir bitki olup nemli duvar diplerinde de yetişme özelliği gösterir.

- Güneş seven bitki türleri arasında yer alır.

- Çok fazla toprak ayrımı yapmayan bir bitkidir.

- Nemli topraklarda çok daha kolay gelişim gösteren bir özellik barındırır.

Çarkıfelek Çiçeği Faydaları

Çarkıfelek çiçeği sadece muhteşem güzellikte açan çiçekleriyle süs bitkisi olarak kullanılan bir bitki değildir. Aynı zamanda insan sağlığına önemli ölçüde katkı sağlayan faydaları ile de dikkat çeken bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan düzenli olarak 1 tatlı kaşığı kuru yaprak üzerine 1 bardak kaynar su eklendikten sonra 15 dakika süreyle demlendirilen çayının günde iki bardak olarak tüketimi önemlidir. Çarkıfelek çayının faydaları şunlardır:

- Uykusuzluk sorunun giderilmesine katkı sağlar.

-içilir.

- Cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır.

- Spazm çözücü, sakinleştirici özelliklere sahiptir.

- Göstermiş olduğu sakinleştirici etkileri bakımından sara gibi sinirsel sağlık sorunlarına iyi gelir.

- Gerginliği ve endişeyi giderir.

- Kişide varsa parkinson şikayetlerini azaltıcı bir etki ortaya koyar.

- Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı alan bir etki sağlar.