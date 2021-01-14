Çantanızda Her Zaman Bulunması Gereken 10 Temel Eşya

Tamponlar / pedler

Bir kadın olarak regl dönemine hazırlıklı olmak her zaman önemlidir. Çantanızda birkaç tane ped ya da tampon taşımak oldukça faydalı olacaktır. gün içinde beklenmedik anda periyodik takviminiz işlemeye başlarsa durumu sorunsuz halledebilirsiniz. Öte yandan bir arkadaşınız zor durumda kalırsa onu kurtarabilirsiniz.

Peçete/ıslak mendil

Üstünüze bir şeyler dökülme, burnunuzun akma, terleme başta olmak üzere pek çok ihtimale karşı çantanızda peçete ya da ıslak mendil bulundurmak faydalı olacaktır.

Kalem ve kağıt

Cebinizde akıllı bir telefon varken kağıt ve kalemin neden gerekli olduğunu merak mı ediyorsunuz? Peki ya telefonunuzda konuşurken not almanız gerekirse ne yapacaksınız? Ya birisi ile tanışırsanız ve kartvizitiniz yoksa?

Yedek anahtar

Hemen herkes evden çıkarken anahtarını yanına almayı unutmuştur. Bu gibi durumlarda eğer çantanızda bir yedek anahtar varsa asla zor durumda kalmazsınız.

Makyaj malzemeleri

Her sabah uyanıp makyaj yapmıyor olabilirsiniz. Gün içinde de makyajsız olmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Peki siz dışarıdayken kız arkadaşlarınızla ani bir buluşma planı yapıldığını ya da flörtünüzün sizi yemeğe davet ettiğini düşünün. Acil durum makyajlarınız işte tam da burada devreye girecek, akşamı kurtarmanıza yardım edecek.

Sakız/şeker

Nefes kokusuna, ani şeker düşmelerine ve anlık ferah hissetmeye en iyi çözüm naneli bir şeker ya da sakızdır. Çantanızdan mutlaka bulundurun!

Nakit para

Kredi kartları ve banka kartları popüler oldu olalı, birçok insan nakit taşımayı bıraktı. Ancak her işletme kredi kartı ile ödeme kabul etmiyor olabilir. Hâlâ sadece nakit paranın geçerli olduğu yerler var. Taksilerin çoğu bile kredi kartı ile ödeme almaya başlasa da bunu yapmayanlar da var. Dolmuşlar, minibüsler gibi ulaşım araçları başta olmak üzere pek çok küçük işletme kredi kartı kabul etmiyor.

Ağrı kesici

Başınızın, sırtınızın ya da karnınızın ne zaman ağrıyacağını bilemezsiniz. Önemli bir toplantı ya da buluşma öncesi ağrınız olursa çantanızdaki favori ağrı kesiciniz imdadınıza koşar.

Toka

Saçlarınız sabah harika görünse de öğleden sonra hacmini kaybedip hoş görüntüsünü yitirebilir. Yağmur yağabilir ve saçlarınız ıslanabilir ya da sadece açık saçtan sıkılıp toplamak isteyebilirsiniz. Sebebi ne olursa olsun çantanızda toka bulundurmak mutlaka işe yarayacaktır.

Güneş gözlüğü

Güneş gözlüğü en şık aksesuarlardan biri olmanın yanı sıra göz sağlığımız için de oldukça önemlidir. Soğuk havalarda dahi kış güneşinden korunmak için kullanılabilir. Güneş gözlüğünüze ne zaman ihtiyaç duyacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden en iyisi onu çantanızdan çıkarmamaktır.