Canı Sağlıklı Tatlı İsteyenlere: Unsuz Ballı Bademli Kek Tarifi
"Un tüketmeden tatlı yapmanın binbir yolu var. Bugün biz de yerken vicdan azabı çekmeyeceğiniz, tadına da doyamayacağınız nefis bir tarif vereceğiz. İşte karşınızda unsuz ballı bademli kek tarifi..."
Malzemeler:
1,5 su bardağı badem
4 yumurta
Yarım fincan bal
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
½ çay kaşığı karbonat
½ çay kaşığı tuz
Süslemek için:
Bal
File badem
Hazırlanışı:
Bademleri mutfak robotuna alın ve toz hale gelene kadar çekin.
Ayrı bir yerde yumurta sarılarını, bal, vanilya özütü, tuz ve karbonatı bir kaba alın, güzelce çırpın.
Öğütülmüş bademleri ekleyin ve alttan üste alarak hafif hafif karıştırın.
Öbür tarafta ayrı bir kapta yumurta beyazlarını köpürene ancak sertleşmeyene kadar orta hızda çırpın.
Yumurta beyazlarını, diğer karışıma bir spatula yardımı ile ekleyin ve yavaşça karıştırın.
Karışımı pişirme kağıdı serili fırın kabına alın ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 30 dakika kadar pişirin.
Pişen keki 10 dakika kadar soğumaya bırakın. 10 dakika sonunda fırın kabından çıkarın ve tekrar soğumaya bırakın.
Servis yapmak için kekik üzerine bal gezdirin ve file badem serpiştirin. Afiyet olsun!