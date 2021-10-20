Canavar otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Canavar otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Canavar otu, verem ve diğer hastalıklar için çok farklı dönemlerde kullanılmıştır. İsmini tarlalarda diğer bitkilere zarar vermesi nedeniyle almıştır. İnsan sağlığı için çok sayıda faydasının olduğu söylenebilir.

Canavar Otu Nedir?

Halk arasında, bostan bozan, verem otu gibi isimlerle anılan canavar otu, ballıbabagiller familyasının alt gurubu olan teucrium ailesindendir. Parazit bitkilerden biri olan canavar otu fotosentez yapamamaktadır. Çok yıllık bitki olan canavar otunun yaprakları 7 santime kadar çıkabilmektedir. Bitkiler arasında en küçük yapıdaki tohumlar canavar otuna aittir.

Canavara Otu Ne İşe Yarar?

Canavar otu yüzyıllar boyunca verem otu olarak adlandırılmıştır. Geçimini tarlayla yapan bölgelerde daha çok bostan bozan bitkiler olarak isimlendirilmiştir. Birçok sağlık rahatsızlığına faydaları olduğu bilinmektedir. Şişkinliği giderdiği ve vücuttaki ödemi artırıcı özellikleri olduğu söylenebilir.

Canavar Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Canavar otu, Asya ve Avrupa'nın batı kısımlarında yetişebilen bitkidir. Su kenarlarında ve nemli ormanlarda sıkça rastlanır. Küme halinde yetişirler. Canavar otu tarla gibi alanlarda da en fazla bulunan bitkilerden biridir.

Canavar Otu Hangi Mevsimde Olur?

Yabancı ot olarak tanımlanan canavar otu, tarla mevsimlerinde yetişir. Bu dönem ilkbahar ile yaz başları zamanları aralığındadır. Ekili tarlalara zarar verdiğinden, genellikle sökülüp atılırlar.

Canavar Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Canavar otunun yetiştiriciliği mümkündür. Fakat doğada kendiliğinden yetiştiğinden yetiştiriciliği çok az yapılır. Sulak alanlarda ve nemli toprakların bulunduğu coğrafyalarda yetiştiriciliği yapılabilir.

Canavar Otu Nasıl Kullanılır?

Canavar oyunun yaprakları kurutularak kullanılır. Bu kurutma işlemi sonrasında çayı yapılarak tüketilebilen bitkilerden birisidir.

Canavar Otunun Kullanımı

İstediğiniz miktarda (2 su bardağı) kaynamış suya ihtiyacınız olacak. Suyunuzu hazırladıktan sonra içerisine 2 çay kaçığı canavar otu ekleyip minimum 5 dakika bekletmeniz gerekecektir. Daha sonra çayınızı içmeye başlayabilirsiniz.

Canavar Otu Faydaları Nelerdir?

Canavar otu mikrop öldürücü özelliklere sahiptir. Kötü bakterilerin dışarıya atılmasına yardımcı olur.

Astım, grip, bronşit ve nefes zorluğu gibi hastalıklara faydaları olduğu belirtilir.

Canavar otunun kanamayı durdurucu özellikleri vardır. Bu özellikler yaraların kanamasını durdurabilecek seviyededir.

Deri gözeneklerinin daha çok açılmasını sağlar ve terlemeyi artırır.

Cilt kanseri, akciğer ve lenf kanserlerinde etkili bir bitkidir.

Canavar Otu Neye Yara ve İyi Gelir?

Canavar otunun bilinen birçok yararı vardır. Özellikle kanser hücrelerinin yayılmalarını önlemede destek görev görebilir. Cinsel organlardaki verem tedavisinin iyileştirilmesinde etkili olduğu belirtilir. Canavar otu hızla yayılabilen bir bitki olduğundan ekim öncesinde diğer bitkilere uzak kalmasına özen göstermelisiniz. Aksi halde diğer bitkilere zarar verebilecek kadar hızla yayılabilir.

Canavar Otunun Zararları Var mıdır?

Canavar otu, ismi gibi sağlığa zarar verebilecek bir bitki türü değildir. Ancak her bitkide olduğu gibi aşırı tüketim olduğunda zararları olabilir. Hamile bireylerde, emziren annelerde, kronik rahatsızlığı olan kişilerde mümkün olduğunca tüketilmemelidir. Bitkilere karşı alerjik reaksiyon gösterebilecek hassas bünyeli kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Hangi durumda olunursa olsun, canavar otu kullanılmadan önce doktorlara başvurulmalıdır.

Canavar Otu Nerede Satılır?

Canavar otu aktar dükkanlarında bulunan bitkilerden biridir. Bulunduğunuz yerin aktar dükkanı yoksa veya aktarda bulamıyorsanız, internete bakabilirsiniz. İnternette güvenli bitki satışı yapan bir yerden temin ederek, canavar otu bitkisini tüketmeye başlayabilirsiniz.