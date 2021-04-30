Çan Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Çan Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Bahçe ve dış mekanları güzelleştirmek için yetiştirilen çan çiçeği adını çiçeklerinin çan gibi oluşundan almaktadır. Çan çiçeği doğal ortamlarda da değişik türleri ve renkleri bulunan bir çiçek türüdür. Çan çiçeğinin en çok yetiştirilen renk tonları ise mor, mavi ve beyaz tonları olmaktadır.

Çan Çiçeği Nedir?

Görüntüsü çan şeklinde çiçekleri olmasından dolayı adının çan çiçeği olarak kullanıldığı doğal ortamda kendiliğinden yetişebilen türleri bulunan bir çiçektir.

Çan çiçeği soğuk iklimlerde kendiliğinden yetişen ormanlık alanlarda kayalıklarda doğal ortamında yaygın şekilde varlığını sürdüren bir çiçektir. Çan çiçeğinin endemik türler arasında olan çeşitleri de bulunmaktadır. Çan çiçeği yapısı itibariyle çiçekleri yan yana dizilmiş küçük buketi andırmaktadır.

Çan Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Çan çiçeği bakımı yapmak için etrafındaki yabani otlardan temizleyerek etrafındaki toprağı çapalanarak yumuşatılmalıdır. Çan çiçeği dış mekan süs bitkisi olduğu için sulaması da düzenli yapılmalıdır. Çan çiçeği bitkisinin çeşitleri arasında iç mekan bakımı gerektiren çeşitleri de bulunmaktadır. Çan çiçeği dış mekan bitkileri hafif dokuda bitkiler olurken iç mekan çan çiçekleri ise daha sert yapraklı ve sert çiçekli olmaktadır.

Çan Çiçeği Nasıl Ekilir?

Çan çiçeği ekiminde çan çiçeği tohumları kullanılmaktadır. Çan çiçeği tohumları nemli ve yumuşak toprağa ekilerek isteğe bağlı örtü altı bir şekilde çimlenene kadar bekletilmektedirler. Filizlenmeye başlayan tohumlar daha sonra bahçe veya istenilen yerlere dikilebilmektedir. Çan çiçeği tohumları kendiliğinden dökülerek bulunduğu alanda yetişebilen bitkilerdir.

Çan Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Çan çiçeği tohumları ile çoğaltılabildiği gibi kökleri kenarında oluşan sürgünlerin ekilmesiyle de çoğaltılabilmektedir. Çan çiçeği doğal ortamlardan alınarak bahçe ve dış mekanlara ekilerek çoğaltılmak istense de başarılı olmamaktadır. Doğal ortamda yetişen çiçekler için ısı ve ışık düzeyi tam olarak yakalanamadığı için çan çiçeği bitkisi de doğal ortamından başka yerde yetişmesi zor bitkiler arasında yer alır.

Çan Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Çan çiçeği tohumu çiçeklerin içerisinde oluşan bir tohumdur. Çiçeklerin olgunlaşmasıyla toprağa dökülerek oluşmaktadır.

Çan Çiçeği Nasıl Sulanır?

Çan çiçeği dış mekan bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Güneşin yakıcılığından korunmak için özellikle sıcak havalarda toprak nemi sağlanmalıdır. Çan çiçeği sulanırken sabah serinliği ve akşam serinliği önerilmektedir.

Evde Çan Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Çan çiçeği yetiştiriciliği tohumlarının ekilmesiyle yapılabilmektedir. Dış mekan süs bitkisi olarak kullanıldığı için kolaylıkla bulunabilmektedir.

Çan Çiçeği Anlamı Ve Çan Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Çan çiçeğinin ismi çiçeklerinin çan şeklinde açmış olmasından kaynaklanmaktadır. Latince adı ise campanula olarak bilinmektedir. Campanula Latince de küçük çan demektir.

Çan çiçeğinin özellikle hediyeler ile verilmesinin anlamı ise bağlılık ve sadakat olmaktadır. Özellikle kurutulmuş çan çiçekleri gelin demetlerinde bulundurulurken aşkla bağlılığı temsil etmektedir.

Çan Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Çan çiçeği doğal ortamında kendiliğinden yetişebildiği gibi tohumları alınarak ve aşılanarak da yetiştirilebilen bir süs bitkisidir. Çan çiçeği ormanlık alanlarda ve sahil kenarlarında kayalık alanlarda bulunmaktadır. Endemik türler arasında kabul edilen çan çiçeği doğada mavi veya beyaz renkte bulunmaktadır. Halk dilinde maviş olarak da adlandırılmaktadır.

Çan çiçeği çeşitleri oldukça fazla bir çiçektir. Çan şeklindeki bütün çiçeklere çan çiçeği adı verilmesiyle karışıklık oluşabilmektedir. Gerçek çan çiçeği daha hassas ve narin çiçeklere sahip hoş kokulu bir bitkidir.

Çan çiçeği bahçelerde uzayarak boy alabilmektedir. Çiçekleri çan şeklinde belirgin olmakla beraber bir dal etrafına sıralanmış çiçekler şeklinde de bulunabilmektedir.

Çan çiçeği bitkisinin farklı özellikte aynı adla adlandırılan çeşitleri bulunmaktadır. Campanula ise daha çok özellik olarak çiçeklerinin ve yapraklarının hassas yahut tüylü özellikte olmasıyla anlaşılabilmektedir. Çan çiçeği kendiliğinden yetişen bitkiler kokuları baskın ve ağır olurken bahçe ve dış mekanlarda yetişen çan çiçekleri daha hafif bir koku yaymaktadır.

Çan çiçeği bitkisi çeşitlerine göre uzun veya kısa ömürlü olarak ayrılabilmektedir. Mor ve mavi tonlarında olan çan çiçekleri uzun ömürlü olmaktadır. Tüm yaz boyunca çiçekli olarak kalabilmektedir. Aşılanarak daha farklı renklere sahip olan çan çiçeği çeşitleri ise ömürleri daha kısa ve saksıda yer alan çiçek türleri arasında bulunmaktadır. Çan çiçeği dış mekan bitkisi olarak aynı yerinde her yıl yeniden yeşerebilmektedir.