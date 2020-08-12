Cameron Diaz Anlattı: Oyunculuğu Bıraktım Çünkü Çok Baskı Vardı!

En son 2014 yılında Annie adlı filmde Miss Hannigan karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Cameron Diaz, 2018 yılında ise oyunculuğu kesin olarak bıraktığını açıklamıştı. 2015'te müzisyen Benji Madden ile evlenen oyuncunun, mesleğini bırakma sebebinin eşi ile daha fazla vakit geçirmek istemesi olduğu iddia edilmişti.

Diaz, Gwyneth Paltrow’un Youtube’daki ‘In Goop Health: The Sessions’ programına konuk oldu ve oyunculuğu bırakma kararının altındaki nedenleri açıkladı.

Yeni hayat düzeninde çok mutlu olduğunu anlatan oyuncu, “Huzurlu hissediyorum. Ruhum huzur buldu çünkü sonunda kendimle ilgilenebilmeye başladım. Pek çok insan için bu garip gelebilir ama senin bunu anlayacağını biliyorum. Oyuncu olarak sürekli görünür olmak büyük bir baskı getiriyor. Bir filme başladığında sana sahip oluyorlar. Aylar boyunca günde 12 saat çalışıyorsun ve başka hiçbir şey için zaman kalmıyor" dedi.

'Anneliği sevdim'

Geçtiğimiz ocak ayında Raddix adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Cameron Diaz, "Anne olmayı çok sevdim. Bu hayatımın en iyi bölümü. Eş konusunda da çok şanslıyım. Koronavirüs bizi etkilemedi. Kendi evimizde zaten karantinada gibiydik. Sadece dostlarımla görüşemiyorum, hepsi bu" ifadelerine yer verdi.